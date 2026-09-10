Berlin - Der frühere Außenminister Joschka Fischer erwartet ein Ende der Nato. "Ich gehe nicht davon aus, dass die Nato überlebt", sagte Fischer der Wochenzeitung "Zeit".
"Die Nato als transatlantisches Sicherheitsbündnis wird nicht bestehen bleiben, fürchte ich. Aber die Nato als militärisches Bündnis für Europa, vielleicht mit Kanada, mit Großbritannien - das aufzugeben, wäre ein großer Fehler. Man muss auch defensive Kämpfe führen, mit aller Kraft, dann und wann", sagte der ehemalige Vizekanzler von den Grünen.
Aus dem Vertrauensverlust, den die transatlantischen Beziehungen in der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump erlebt hätten, müsse Europa Konsequenzen ziehen, so Fischer. Wenn Europa stärker werde, auch machtpolitisch stärker und militärisch stärker, dann werde ein anderes Verhältnis entstehen. Die Situation der Nachkriegszeit mit der Hyperdominanz der USA im Nato-Raum sei vorbei. Europa müsse in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen.
"Die Nato als transatlantisches Sicherheitsbündnis wird nicht bestehen bleiben, fürchte ich. Aber die Nato als militärisches Bündnis für Europa, vielleicht mit Kanada, mit Großbritannien - das aufzugeben, wäre ein großer Fehler. Man muss auch defensive Kämpfe führen, mit aller Kraft, dann und wann", sagte der ehemalige Vizekanzler von den Grünen.
Aus dem Vertrauensverlust, den die transatlantischen Beziehungen in der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump erlebt hätten, müsse Europa Konsequenzen ziehen, so Fischer. Wenn Europa stärker werde, auch machtpolitisch stärker und militärisch stärker, dann werde ein anderes Verhältnis entstehen. Die Situation der Nachkriegszeit mit der Hyperdominanz der USA im Nato-Raum sei vorbei. Europa müsse in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur