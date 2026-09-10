Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag weiterhin kaum vom Fleck bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 25.555 Punkten berechnet, ein Minus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Schlussniveau des vorherigen Handelstags. An der Spitze der Kursliste rangierten die Münchener Rück, die Hannover Rück und die Commerzbank, am Ende Hochtief, SAP und Adidas.



"Die Investoren tun sich in dem aktuellen Marktumfeld schwer, größere Positionen im Gesamtmarkt aufzubauen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die Vorgehensweise ist durch stark selektive Käufe bei den zinssensitiven Branchen wie Versicherungen und Banken geprägt. Vereinzelt sind auch Positionsaufstockungen bei den Autowerten zu erkennen."



"Insgesamt stehen noch die defensiven Branchen wie Telekommunikation und Versorger im Fokus", so Lipkow. Das Handelsumfeld sei kurz vor der Zinsentscheidung der EZB stark heterogen. Weniger gefragt sind am Donnerstag die Technologieunternehmen. "Die Marktteilnehmer befürchten weitere Gewinnmitnahmen bei den Aktien der US-Technologieunternehmen, die auch auf die europäischen Technologietitel abstrahlen würden."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1631 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8598 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 102,00 US-Dollar; das waren 77 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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