Berlin - Der ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksij Makejew, warnt nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt vor dem russlandfreundlichen Kurs, der in Teilen der AfD und des BSW vertreten wird. "Es ist besorgniserregend, dass gerade jene politischen Kräfte Unterstützung erhalten, die Kriegsverbrechen relativieren, rechtfertigen oder verharmlosen", sagte Makejew den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.
Der Krieg ende nicht, wenn die militärische Unterstützung für die Ukraine eingestellt werde. Russland wolle auch keinen Frieden. Der Diplomat erinnerte daran, dass der russische Außenminister Sergej Lawrow Deutschland direkt gedroht hatte. Er bekräftigte die Forderungen der Ukraine, die Sanktionen gegen Russland aufrechtzuerhalten und nicht angesichts der schwierigen Wirtschaftslage in Deutschland wieder auf russisches Gas zu setzen. "Es macht Deutschland abhängig und erpressbar", sagte Makejew.
Der Krieg ende nicht, wenn die militärische Unterstützung für die Ukraine eingestellt werde. Russland wolle auch keinen Frieden. Der Diplomat erinnerte daran, dass der russische Außenminister Sergej Lawrow Deutschland direkt gedroht hatte. Er bekräftigte die Forderungen der Ukraine, die Sanktionen gegen Russland aufrechtzuerhalten und nicht angesichts der schwierigen Wirtschaftslage in Deutschland wieder auf russisches Gas zu setzen. "Es macht Deutschland abhängig und erpressbar", sagte Makejew.
© 2026 dts Nachrichtenagentur