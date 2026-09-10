Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der DocMorris AG vom 09.09.2026:Im Anschluss an die heute Morgen publizierte Medienmitteilung gibt DocMorris Finance B.V. (die "Emittentin"), eine direkte hundertprozentige Tochtergesellschaft von DocMorris AG (die "Gesellschaft" oder "DocMorris"), den erfolgreichen Abschluss einer Privatplatzierung (die "Privatplatzierung" oder das "Angebot") von etwa CHF 100 Millionen vorrangigen unbesicherten Anleihen mit Fälligkeit 2031 bekannt, die von der Gesellschaft garantiert und in bestehende und/oder neu auszugebende Namenaktien der Gesellschaft gewandelt werden können (die "Neuen Anleihen", und die entsprechenden Aktien, die "Aktien"). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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