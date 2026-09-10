Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der ABB Ltd. vom 09.09.2026:ABB hat heute einen neuen Bericht veröffentlicht: The Strategic Case for Hybrid AC/DC Power: Shaping the Transition to the Next Electrical Architectur, der in Zusammenarbeit mit der Boston Consulting Group (BCG) erstellt wurde. Der Bericht legt dar, dass die Gleichstromtechnologie (DC) sich vom Randbereich in den Mittelpunkt der industriellen, gewerblichen und digitalen Infrastruktur verlagert - und dass die Entscheidungen, die Führungskräfte aus der Wirtschaft und politische Entscheidungsträger in den nächsten zwei bis drei Jahren treffen, darüber entscheiden werden, wer diesen Wandel gestaltet und wer ihn erbt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de