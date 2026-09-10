Im vergangenen Dezember gab die Stadt Brunsbüttel ihre Zustimmung, seither ist das Projekt noch deutlich größer geworden - nicht flächenmäßig, aber von der Speicherkapazität her: War Ende letzten Jahres noch von 254 Megawatt Leistung und 700 Megawattstunden Kapazität die Rede für einen vom Energiekonzern Vattenfall am Standort des stillgelegten Kernkraftwerks Brunsbüttel geplanten Batteriegroßspeicher, so umfasst das Projekt jetzt bei gleicher Leistung 1000 Megawattstunden Kapazität. Am Donnerstag wurde hierfür die finale Investitionsentscheidung bestätigt. Brunsbüttel ist nach Angaben von Vattenfall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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