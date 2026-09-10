Rotkreuz - TD SYNNEX Switzerland hat Oliver Bachmann zum Leiter des Endpoint Solutions Geschäfts ernannt. Er übernimmt die Position per 1. September 2026 und wird Mitglied des Schweizer Country Management Teams. Oliver Bachmann kennt das Schweizer Endpoint Solutions Geschäft bereits aus seiner bisherigen Rolle als interimistischer Leiter. Der langjährige TD SYNNEX Manager war zuvor für das Apple Business in der Schweiz verantwortlich und trug massgeblich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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