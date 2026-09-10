Die Daimler Truck-Aktie befindet sich seit mehr als einem Monat in einer Korrekturphase. Gegenüber dem Rekordhoch von Anfang August bei 50,08 € belaufen sich die Abschläge inzwischen auf knapp -13%. Müssen sich Anleger auf weitere Verkäufe einstellen oder stellt der Rücksetzer eine attraktive Einstiegsmöglichkeit dar? Wasserstoff wird zur zweiten Säule Diese Meldung sorgt für Schlagzeilen: Daimler Truck will Wasserstoff zu einer zweiten wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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