Die Commerzbank hat ihr neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1,2 Milliarden € gestartet. Gleichzeitig stellt Vorstandschefin Bettina Orlopp ihre Zukunft an der Konzernspitze infrage: Ihren bis 2029 laufenden Vertrag wolle sie nur erfüllen, wenn Vorstand und Aufsichtsrat eine gemeinsame strategische Linie finden. Hinter der Personalfrage verbirgt sich damit der eigentliche Machtkampf um die Zukunft der Bank. Orlopp verlangt strategische Klarheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de