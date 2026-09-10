Der Traum vom Flugtaxi könnte in den kommenden Jahren Realität werden. Archer Aviation und Joby Aviation gehören zu den führenden Unternehmen im Markt für elektrische Senkrechtstarter, sogenannte eVTOLs, und treiben derzeit Testflüge sowie die Zulassung ihrer Fluggeräte in den USA voran. Gleichzeitig bauen beide Unternehmen ihre Aktivitäten im Verteidigungs- und Luftfahrtbereich aus. Joby Aviation-Aktie Joby Aviation macht bei der Vorbereitung auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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