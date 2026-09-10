Der DAX zieht sich immer weiter zurück. Der Kontakt zur eminent wichtigen Marke von 26.000 Punkten ist abgerissen. Es bedarf nun einer Kraftanstrengung, um diesen Kontakt wieder herzustellen.Gewinnmitnahmen dominieren das aktuelle Handelsgeschehen im deutschen Leitindex. Zum einen dürften diese von der Entwicklung am Ölmarkt befeuert werden. Brent-Öl hat die Marke von 100 US-Dollar überschritten. Die Renditen der US-Staatsanleihen sind hoch. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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