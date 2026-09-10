Pharma-Aktien - EZB: Zinsentscheid | Bayer: Zulassung l Telekom: Kaufempfehlung
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|Zeit
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|12:39
|Is Nel ASA Set to Rebound? Analysts Are Singing Bayer's Praises! RE Royalties Entices with Dividends!
|11:54
|Pharma-Aktien - EZB: Zinsentscheid | Bayer: Zulassung l Telekom: Kaufempfehlung
|Pharma-Aktien - EZB: Zinsentscheid | Bayer: Zulassung l Telekom: Kaufempfehlun
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|11:50
|Bayer gewinnt wieder operative Argumente
|Bayer wird an der Börse wieder breiter gelesen. Lange dominierte fast jede Diskussion über den Konzern das Glyphosat-Risiko. Inzwischen kommen aus dem operativen Geschäft wieder Nachrichten, die eigenständig...
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|11:31
|Bayer im Aufwärtstrend? FDA-Zulassung könnte den Turnaround einläuten
|11:15
|Bayer erhält weitere US-Zulassung für Lungenkrebs-Mittel Hyrnuo
|Bayer hat in den USA eine weitere Zulassung für sein Krebsmedikament Hyrnuo mit dem Wirkstoff Sevabertinib erhalten. Die FDA erlaubt den Einsatz nun auch als initiale Behandlungsoption bei Erwachsenen...
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|Zeit
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|12:14
|Telekom, Vodafone & Co.: Europäische Netzanbieter wollen Funklöcher per Satellit schließen
|11:54
|Pharma-Aktien - EZB: Zinsentscheid | Bayer: Zulassung l Telekom: Kaufempfehlung
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|10:27
|Deutsche Telekom: In dieser Range fällt die Entscheidung
|10:18
|Telekom senkt Smartphone-Raten mit neuem Rückgabedeal
|09:10
|Deutsche Telekom-Aktie: Diese Range könnte den Weg freimachen
|Bei der Deutschen Telekom geht es seit Wochen eher seitwärts. Die Aktie pendelt zwischen mehreren gut sichtbaren Volumenbereichen und sucht weiter nach einer klaren Richtung. Nach unten bietet die Zone...
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|Zeit
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|12:25
|Lage am Geldmarkt vor dem EZB-Zinsentscheid
|12:09
|Europa-Verlauf: Leichte Verluste vor EZB-Zinsentscheid am Nachmittag
|Paris/London/Zürich - An den europäischen Aktienmärkten haben sich die Anleger am Donnerstag vor der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Nachmittag in Zurückhaltung geübt. Getrübt...
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|12:03
|Kommt heute die EZB-Zinserhöhung?
|Passend zum generellen Preisauftrieb steht nachher der EZB-Zinsentscheid an. Erwartet wird, dass die Notenbank den Leitzins (ein zweites Mal in diesem Jahr) auf dann 2,5 % erhöhen wird. Zuletzt hatte...
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|11:54
|Pharma-Aktien - EZB: Zinsentscheid | Bayer: Zulassung l Telekom: Kaufempfehlung
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|11:39
|CH-Verlauf: Erholung abgebrochen - Warten auf EZB
|Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag im Plus eröffnet, im Verlauf des Vormittags aber klar ins Minus gedreht. Damit setzt sich der Einbruch der letzten Tage fort. Händler nennen als...
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|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BAYER AG
|48,950
|-0,63 %
|DEUTSCHE TELEKOM AG
|27,830
|+0,22 %
|EUROPAEISCHE ZENTRALBANK
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