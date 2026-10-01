Drohnen sind längst mehr als fliegende Kameras. Sie sind zum Milliardenmarkt für Industrie, Infrastruktur, Sicherheit und insbesondere Militär geworden. Wie die jüngste Vergangenheit zeigt, haben Drohnen und andere unbemannte Systeme das Schlachtfeld unumkehrbar verändert. Chance und Risiko bleiben jedoch zwei Seiten der gleichen Medaille. Dieselbe Technologie, die eine Stromleitung inspiziert, kann einen Flughafen lahmlegen oder einen Militärschlag durchführen. Drohnen-"Störfälle" häufen sich im europäischen Luftraum und sind vermeintliche Auswüchse einer um sich greifenden hybriden Kriegsführung Russlands. Diesen Herausforderungen stellen sich immer mehr Unternehmen, an unterschiedlichen Anknüpfungspunkten. Volatus Aerospace deckt als integrierter Defence-Tech-Spezialist nahezu die gesamte Wertschöpfungskette ab. Die anziehenden Verteidigungsaufträge verankern die Kanadier noch stärker in der NATO. Der Traditionsmotorenhersteller Deutz liefert elektrische Antriebstechnik und erweitert so sein Geschäft mit unbemannten Systemen. Mit einer großen Übernahme wächst die Gesellschaft in neue Dimensionen. Der Telekom-Riese verbindet Sensorik, sichere Datenübertragung und Partnerlösungen zur Drohnenerkennung und -abwehr. Spannende Entwicklungen, aber was bedeutet das konkret für die drei Protagonisten?
Enthaltene Werte: CA92865M1023,DE0006305006,DE0005557508Den vollständigen Artikel lesen ...
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