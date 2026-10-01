München (ots) -EuroLeague-Titelkandidat Panathinaikos - mit dem deutschen Welt- und Europameister Isaac Bonga als Neuzugang - feiert trotz krankheitsbedingt dezimiertem Kader einen 102:79-Erfolg gegen ASVEL Villeurbanne. Aufgrund einer heftigen Verletzungswelle, die auch vor den Topspielern Kendrick Nunn, Kostas Sloukas oder Nigel Hayes-Davis Halt macht, sowie dem dichten Terminplan, nutzte Trainer Zeljko Obradovic sein gesamtes Personal. Welt- und Europameister Isaac Bonga kam in 18 Minuten auf 2 Punkte und 3 Rebounds. Obradovic lobt im Anschluss: "Das sind immer schwere Situationen, wenn man nur elf Spieler hat. Manchmal arbeiten wir im Training sogar nur mit zehn Spielern. Das ist nicht einfach. Aber die Jungs kämpfen. Sie kämpfen. Sie sind fokussiert und konzentriert."Parallel muss Daniel Theis mit seinem neuen Klub Maccabi Tel Aviv eine 93:109-Niederlage gegen EuroLeague-Neuling Besiktas einstecken. Für deren Trainer Dusan Alimpijevic war es ein Sieg in seiner Heimatstadt Belgrad, in der Maccabi seine Heimspiele austrägt: "Ich bin sehr happy, weil alles hier in Belgrad angefangen hat. Für mich ist das sehr speziell. Ich muss sehr zufrieden sein, wie wir Besiktas nach 13 Jahren jetzt in der EuroLeague repräsentieren. Wir hätten beinahe zwei Siege haben können. Aber ich muss stolz auf diese Jungs sein, weil wir viele neue Spieler haben. Wir haben guten Basketball gespielt."Im EuroCup holt Ulm mit einem 98:84 gegen Balkan Botevgrad den einzigen Sieg der vier deutschen Teilnehmer am 1. Spieltag. Trainer Ty Harrelson bemäkelt trotzdem die vielen hergegebenen Punkte: "Klar, wir wollen natürlich weniger Punkte hergeben. Wir nehmen die 98. Das ist Basketball. Das war ein High-Pace-Game. Sie haben in der 2. Hälfte wirklich gedrückt und haben es uns schwer gemacht, sie zu stoppen. Aber es war für viele unserer Spieler das erste EuroCup-Spiel, die erste Erfahrung. Ich freue mich für die Gruppe, dass wir den Sieg holen konnten." Nach dem Abgang des langjährigen Sportdirektors Thorsten Leibenath zum FC Bayern erklärt Geschäftsführer Dr. Thomas Stoll: "Wir hatten trotzdem viel Kontakt [lacht]. Das ist natürlich anders. Es ist wie früher, als er Trainer war. Jetzt muss der Trainer ein bisschen mehr machen. Dann hat man da ein bisschen mehr zu tun. Aber es war auch nicht völlig unbekannt, wie das gelaufen ist" - und schickt gleich noch eine kleine Spitze Richtung München: "Das ist Ulm II! Die spielen halt in München. Die haben auch noch ein paar Spieler von uns weggekauft. Insofern haben wir jetzt noch eine zweite Mannschaft in München."Mit dem EuroLeague-Start des FC Bayern ist Per Günther in der neuesten Ausgabe des Podcasts BasketballDeutschland sehr zufrieden: "Mir gefällt der Bayern-Start sehr gut! Die Niederlage mit 30 Punkten ist mir ziemlich egal. Sie haben mit Johannes Thiemann einen Guy. Sie haben ein oder zwei Probleme, aber grundsätzlich mag ich diese Mannschaft. Es waren zwei sehr schwere erste Spiele. Mir gefällt die defensive Ausrichtung." Für den letztjährigen Finalisten Real Madrid sieht der MagentaSport-Experte jedoch keine Titelchancen: "Real Madrid wird in diesem Jahr nichts, aber auch rein gar nichts mit dem Gewinn der EuroLeague zu tun haben. Sie haben keinen Guy. Keinen. Sie haben keinen Guy in einer Liga, in der die Mannschaften, die in den vergangenen Jahren gewonnen haben, fünf bis acht Guys in ihren Teams hatten."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom 2. Spieltag der EuroLeague, dem 1. Spieltag im EuroCup mit dem Spiel zwischen ratiopharm Ulm und Balkan Botevgrad sowie aus der neuen Folge des Podcasts BasketballDeutschland mit Experte Per Günther. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Am Donnerstag geht es bereits weiter in der EuroLeague: Am 3. Spieltag empfängt u.a. n Bundestrainer Alex Mumbru mit Virtus Bologna Titelverteidiger Olympiakos (live ab 20.15 Uhr bei MagentaSport). Am Freitag steht für den FC Bayern München gegen Partizan Belgrad das erste Heimspiel auf dem Programm (live und kostenlos ab 19.30 Uhr bei MagentaSport und MagentaTV) - Link zum Programm-Trailer: clipro.tv/player?publishJobID=RUdPOEdzblM3R3dyNHplY25DZndRZU5VamxQNnhLZUpsU1N6VE9Rb0NoND0=. Zudem steht ab dem 6. Oktober der Start der Basketball Champions League bei MagentaSport an: U.a. tritt Bamberg zum Auftakt bei Slavia Prag an (live ab 18.20 bei MagentaSport).EuroLeague | 2. Spieltag: Panathinaikos Athen - ASVEL Villeurbanne 102:79 | Volle Rotation bei Panathinaikos - aber erfolgreich: "Die Jungs kämpfen, sind fokussiert und konzentriert"Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=WlE1YzBnVjdyWklqSUw1VlZyN0EzbFp1MG1NMW5IeEtWZnA2d0FHejl2QT0=Topstimmung im OAKA! Nach dem Sieg gegen Villeurbanne feiert Panathinaikos mit den Fans. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=L1YwOGNFeitoSzNmVVZWZzM3ekpjdDFnM1pTS3VVTE1qMTBQNVlUMzRYRT0=Ein Spielzug zum Ausschneiden! Dimitrios Moraitis mit dem Steal, Panagiotis Kalaitzakis mit dem artistischen Assist - und Mathias Lessort vollendet per Dunk! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=dVZUZnc4OWtwMnhGRWY0VkhwMU5EN0ZwYlZac09Ic0M1MHhFWERFL2FsVT0=Ex-Bayern-Star Sylvain Francisco, "Player Of The Game" mit 19 Punkten, 2 Rebounds, 3 Assists und 0 Turnovers gegen Villeurbanne: "Das fühlt sich gut an! Aber nur 3 Assists, puh... Das ist nicht genug. Aber ich bin sehr happy. Wenigstens haben wir den Sieg geholt. 0 Turnovers natürlich auch, klar."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=djQ2YjVqeGwxNFlvWUg5RVBrcm1tSTdZaWFhQVozcGM0cTEvVUpjeTJjWT0=Zeljko Obradovic, Trainer Panathinaikos: "Das ist okay. Ich habe alle Spieler eingesetzt. Wir haben die Minuten heute aufgeteilt, weil wir an das Spiel am Freitag gegen Maccabi gedacht haben. Das sind immer schwere Situationen, wenn man nur elf Spieler hat. Manchmal arbeiten wir im Training sogar nur mit zehn Spielern. Das ist nicht einfach. Aber die Jungs kämpfen. Sie kämpfen. Sie sind fokussiert und konzentriert. Manchmal gab es Fehler. Ich glaube, sechsmal machen wir das Foul beim Dreier. Das müssen wir natürlich abstellen. Aber insgesamt ein gutes Spiel."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZWhIVjBqV0pwa0RhbWJpZ1NaZ2xOejlYV3dCcms0MzNWRDFBa1JZL0xKOD0=Tony Parker, Präsident und Trainer ASVEL Villeurbanne: "Wir müssen mental tougher werden. Pana hat uns gezeigt, was es braucht, um auf dem höchsten Level zu sein. Sie sind eines der besten Teams der EuroLeague. Es ist noch ein langer Weg. Wir müssen dieses Spiel nutzen und viel daraus lernen, ein paar Filme schauen, uns verbessern und am Freitag werden wir bereit sein."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VTBDaVhkUFZNMURERDF4Wk5XaklGeWtzdkJwLzFOSm42ZitxSWxubnFpTT0=Maccabi Tel Aviv - Besiktas Istanbul 93:109 | Besiktas zaubert sich in Istanbul zum Sieg: "Ich muss sehr zufrieden sein, wie wir Besiktas nach 13 Jahren jetzt in der EuroLeague repräsentieren"Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=UDVJRDF5V2QvUlEwQlliN3pFN3h5aVhVTWhoRkpBY2Ewb1gyZkplZ2Jhbz0=Mit 20 Punkten wurde Anthony Brown zum Spieler des Spiels - und zeigt mit diesem weiten Dreier warum! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=WGZDZHdzK1JxMXJ1by8yUnIrcmVaZGNpMHU4WXpQZVVuNXFZZVFIZk9UWT0=Besiktas zaubert! Jaylen Nowell mit Wahnsinnsübersicht und dem Assist für Conor Morgan! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=TzJCaHBmNEFYenF2K3lZTTFTaHZIK0xRWm01OFFaL0FtaGFueVhUbkEvcz0=Schöner weiter Dreier von Theis! Am Ende hat es für 9 Punkte gereicht - aber nicht den Sieg. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=bkUwV0VJWVY2TS9pSXpNWTY2ckx2VEt4WHBjT3FQbVJSdEJBWHNiSDBoYz0=Oded Kattash, Trainer Maccabi Tel Aviv: "Ich würde den Fokus auf die 1. Hälfte legen. In der 2. Hälfte haben sie auch die schweren Shots getroffen, als sie einmal das Selbstvertrauen hatten. Aber wir haben unser Selbstvertrauen zu früh im Spiel und auch im 3. Viertel verloren, unsere Körpersprache auch. Es ist nicht einfach. Die Niederlage ist sehr enttäuschend. Wir haben das nicht erwartet. Aber wir müssen zurückschlagen. In zwei Tagen geht es schon weiter. Wir sind zusammen in dieser Situation und müssen schnell antworten."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=eUlnWHlOTFBORkFIdFZESDJIZVpQYVk4Y0pnYklqeXo5OFBQejlPTVZFdz0=Dusan Alimpijevic, Trainer Besiktas, ob der Sieg in seiner Heimatstadt Belgrad noch mal emotionaler ist: "Ja, auf jeden Fall! Ich bin sehr happy, weil alles hier in Belgrad angefangen hat. Für mich ist das sehr speziell. Ich muss sehr zufrieden sein, wie wir Besiktas nach 13 Jahren jetzt in der EuroLeague repräsentieren. Wir hätten beinahe zwei Siege haben können. Aber ich muss stolz auf diese Jungs sein, weil wir viele neue Spieler haben. Wir haben guten Basketball gespielt. Wir haben den Ball gut geteilt. Wir hatten einen sehr guten Flow. Wir haben uns an den Plan gehalten, waren tough. Es gab natürlich auch einige Momente, besonders im 2. und 4. Viertel, als wir ein paar Fehler gemacht haben, mit 6 Turnovers im 2. Viertel. Ich muss sehr zufrieden sein und jetzt mal ein paar Stunden genießen. In zwei Tagen haben wir schon Barcelona."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QWxvVmVXUW1UZmpqc3BoaTJRMEtWOTRHY0tEMk5yd2p0bVhwTkZPbDUvST0=EuroCup | 1. Spieltag: ratiopharm Ulm - Balkan Botevgrad 98:84 | Erster Sieg für neuformierte Ulmer: "Ich glaube, wir hatten heute eine richtig gute Energie"Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=MDY2eDlnaENuWWxwbktIbGpjQ0RRQW9ONlQrZ1d4V2tCNWZhQXBRVUdrdz0=Mit Schleifchen: Adam Atamna macht die Punkte für Ulm! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=OUpGL1U2cWRWZWkrR2pyUzJsTkg1ODA0WUtlK0c5QWdhN0hNd2ppRDVFUT0=Der passt... gerade noch: Simisola Shittu mit dem Dreier für Ulm! Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=aDdEcE0xK01FZVh4UWZJbjZGV0d0ZS9hNkl6YndSaXpqQ2ZEUFB4TVNxZz0=Marvin Heckel, 4 Minuten, ein Assist gegen Balkan Botevgrad: "Ich habe nicht viel erwartet. Der Coach hat gesagt: Es kann sein, dass bei den EuroCup-Spielen nicht so viel los ist wie bei den BBL-Spielen, weil es unter der Woche ist. Ich war dann erstaunt, weil die Stimmung fast besser war als beim BBL-Spiel. Das sind beides Erfahrungen, die ich gerne mitnehme. Das war unglaublich. Am Ende zu gewinnen, ist umso schöner."... dazu, dass die Ulmer Lösungen gefunden haben, als es eng wurde: "Das ist definitiv wichtig. Vor allem, weil wir quasi eine neu zusammengestellte Mannschaft sind. Ich bin dazugestoßen, fast nach der Preseason. Trotzdem muss man sagen, dass wir über die Zeit sehr gut zusammengeschweißt sind und auch eine so gute Teamchemie haben, dass sich das auch aufs Feld auswirkt."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SVhGSmtXb0xEL2hhYlgwejlyT0VFVktoblRmYmtoTjdGbHhPTWRQa1IwUT0=Simisola Shittu, "Player Of The Game" mit 17 Punkten und 7 Rebounds gegen Balkan Botevgrad: "Ich glaube, wir haben einen großartigen Job gemacht. Wir haben uns an den Gameplan gehalten. Es gibt immer Dinge, die wir besser machen können. Aber ich glaube, wir hatten heute eine richtig gute Energie. Die 1. Hälfte war richtig gut von uns."... über seine Leistung: "Das weiß ich zu schätzen. Ich versuche, immer das zu machen, was das Spiel braucht: Defensive, Scoren, was auch immer es ist."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cGR4bG1JVXZiVVBCT1dmUDhaL0djVmxGNXpTbDJvOG1wUWhzQzkyUU92QT0=Ty Harrelson, Trainer Ulm: "Sie haben einen guten Job gemacht. Ich glaube, es war nach einem Timeout, als sie nochmal auf 9 rangekommen sind. Dann haben wir angefangen, zusammenzuspielen. Wir sind mit der Führung ein bisschen zu sehr in Einzelaktionen verfallen. Aber Respekt an Balkan. [Javante] McCoy war unglaublich in dieser Phase. Wir haben uns schwergetan, ihn aufzuhalten. Die Jungs haben einen guten Job gemacht, das Spiel nachhause zu bringen."... dazu, dass Ulm neben den 98 eigenen Punkten auch 84 bekommen hat: "Klar, wir wollen natürlich weniger Punkte hergeben. Wir nehmen die 98. Das ist Basketball. Das war ein High-Pace-Game. Sie haben in der 2. Hälfte wirklich gedrückt und haben es uns schwer gemacht, sie zu stoppen. Aber es war für viele unserer Spieler das erste EuroCup-Spiel, die erste Erfahrung. Ich freue mich für die Gruppe, dass wir den Sieg holen konnten."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=d2dRUDZxa1pISU0xMmtVcVhNZGUyTkY4RFhBYVViK3JxQ1ZoUDZJTXFCaz0=Ulm-Boss stichelt im Interview gegen Bayern: "Haben jetzt noch eine zweite Mannschaft in München"Dr. Thomas Stoll, Geschäftsführer Ulm, über die größte Schwierigkeit der im Sommer komplett neu zusammengestellten Ulmer: "Die größte Schwierigkeit war, dass wir in der Vorbereitung nie komplett waren. Wir haben in den sechs Vorbereitungsspielen nie mit demselben Kader auflaufen können."... über Ex-Sportdirektor Thorsten Leibenath, der im Sommer zum FC Bayern gewechselt ist und die Planung im Sommer ohne ihn: "Wir hatten trotzdem viel Kontakt [lacht]. Das ist natürlich anders. Es ist wie früher, als er Trainer war. Jetzt muss der Trainer ein bisschen mehr machen. Dann hat man da ein bisschen mehr zu tun. Aber es war auch nicht völlig unbekannt, wie das gelaufen ist. Ich freue mich für Thorsten, dass er die Chance bei Bayern bekommen hat. Die musst du natürlich nutzen. Und wir müssen das Beste daraus machen."... dazu, dass beim FC Bayern mit Leibenath und Neu-Trainer Anton Gavel zwei Personen unter Vertrag stehen, deren Karriere in Ulm begann: "Das ist Ulm II! Die spielen halt in München. Die haben auch noch ein paar Spieler von uns weggekauft. Insofern haben wir jetzt noch eine zweite Mannschaft in München."... über den Mix in der Ulmer Mannschaft: "Wir sind sehr zufrieden mit der Mannschaft. Die macht super viel Spaß. Die ist super athletisch. Die hat bisher eine sehr gute Teamchemie. Allerdings sind sie sehr jung und machen auch viele Fehler. Das muss man bei so einer jungen Mannschaft auch ein bisschen akzeptieren."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N3hha1RVUVJiSjc0UEQrN2FGR0p1NDRTdHBFMTJ5L0x1bHlqQWRlVWswcz0=Bogdan Karaicic, Trainer Balkan Botevgrad: "Der Start ins 1. Viertel ist sehr soft. Klar, das ist das erste Mal für einige der Jungs, dass sie auf diesem Level spielen. Wir müssen bei den Offensivrebounds und der Physis mithalten. Im 1. Viertel haben wir das nicht gemacht. Wenn man vom 1. Viertel ausgeht, haben Physis und Intensität das Spiel entschieden. Ich bin immerhin stolz darauf, was wir in den anderen drei Vierteln gezeigt haben. Wir wachsen weiter und geben unser Bestes."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bDUwL3MzQzhHbTZ0dG01QVhtdjgzVzlGWURCYVBTTHdNMHJpSkcvYkwxaz0=Podcast BasketballDeutschland mit Per Günther und Marie Gülich: Bayern-Start in die EuroLeague "sehr gut", da Silvas Rolle "ein Affront", Real Madrid fehlt "The Guy"Der FC Bayern musste nach dem dramatischen 86:84 bei Hapoel Tel Aviv auswärts bei EuroLeague-Primus Fenerbahce mit einem 76:100 die erste Niederlage der Saison hinnehmen. In der heute erschienen neuen Folge des Podcasts "BasketballDeutschland" unterhalten sich Benni Zander, Per Günther und Basti Ulrich mit Gast Marie Gülich - die mit etwas Abstand noch einmal die erfolgreiche WM Revue passieren lässt - auch über die Münchener EuroLeague-Ambitionen, Real Madrid, Zalgiris Kaunas sowie David Krämer bei seinem neuen Klub Roter Stern Belgrad. Den Link zur Folge gibt's hier: abteilungbasketball.podigee.io/489-uberreaktionen-die-suche-nach-dem-guy-mit-marie-gulichPer Günther über...... Bayerns Start in die EuroLeague: "Mir gefällt der Bayern-Start sehr gut! Die Niederlage mit 30 Punkten ist mir ziemlich egal. Sie haben mit Johannes Thiemann einen Guy. Sie haben ein oder zwei Probleme, aber grundsätzlich mag ich diese Mannschaft. Es waren zwei sehr schwere erste Spiele. Mir gefällt die defensive Ausrichtung. Diese aggressive Verteidigung wird gegen viele mittlere oder schwächere EuroLeague-Teams funktionieren. Gegen einige Mannschaften wirst du damit aber auf die Fresse bekommen. Fenerbahçe bringt wahrscheinlich eines der schlechtesten Matchups für München mit. Du hast zunächst keinen Verteidiger für Spielertypen wie Talen Horton-Tucker und Shavon Shields. Tobias Jensen ist zwar dein defensiver Stopper, diesen Spielern aber körperlich unterlegen."... Oscar da Silvas Rolle unter Neu-Trainer Anton Gavel: "Bei Oscar da Silva sprechen wir aber die ganze Zeit darüber, ob er wachgeküsst wird: 26 Minuten, sechs Würfe und davon vier Dreier. Das ist eine glatte Sechs. Er holt keinen Offensivrebound, weil er an der Dreierlinie steht. Er nimmt die Würfe selbstbewusst, und das gefällt mir. Aber uns alle interessiert: Wie geht es Oscar da Silva? Wann bekommen wir ihn positionsgerecht eingesetzt? Ihn so einzusetzen, ist ein Affront. Das Schöne an Anton Gavel, dessen Ansätze wir fantastisch finden, ist seine Nahbarkeit. Es wird für uns möglich sein, die Entscheidungsträger zu fragen und gewissermaßen in ihre Gedankenwelt zu schauen."... Real Madrid, nach den beiden Niederlagen in Dubai (77:78) sowie bei Anadolu Efes (84:94): "Real Madrid wird in diesem Jahr nichts, aber auch rein gar nichts mit dem Gewinn der EuroLeague zu tun haben. Sie haben keinen Guy. Keinen! Sie haben keinen Guy in einer Liga, in der die Mannschaften, die in den vergangenen Jahren gewonnen haben, fünf bis acht Guys in ihren Teams hatten. Ich wünschte, ich würde nur von den letzten beiden Angriffen in einem knappen Spiel sprechen: Da fehlt ihnen dieser eine Spieler. Aber wenn deine Antwort Andrés Feliz mit einem linkshändigen Korbleger gegen das Brett oder der 1,60 Meter große Campazzo mit seinen flatternden Beinen ist, wird es schwierig. Ich weite es aus: Es geht nicht nur um den letzten Angriff. Sie haben grundsätzlich keinen Guy. Wer ist dieser Spieler? Mit Mario Hezonja und Trey Lyles haben sie zwei verloren und keinen zurückgeholt."Hier gibt's Per Günthers "Real-Rant" auch als Video: cloud.thinxpool.de/s/ASdXRAwoEeFjq2k?dir=/&openfile=true... Zalgiris Kaunas als Topteam: "Zalgiris als Top-drei-Team zu bezeichnen, ist vollkommen berechtigt. Das ist wahrscheinlich eine der schönsten Nachrichten der EuroLeague. Wir feiern die Derbys, die großen Spiele und die Fankultur. Wenn nun an einer weiteren dieser Spielstätten eine Titelchance oder zumindest eine erweiterte Titelchance entsteht, tut das dem Wettbewerb unglaublich gut."... David Krämer und seine Rolle bei seinem neuen Verein Roter Stern Belgrad: "David Krämer muss defensiv seine Hände etwas besser in den Griff bekommen. Er fährt gelegentlich die Sicherheitsschranke aus. Im ersten Spiel hatte er eine sehr gute Rolle und spielte stark, obwohl die Mannschaft verloren hat. Danach hat er etwas Spielzeit abgegeben. Krämer war defensiv zwei- oder dreimal sehr nah am Gegenspieler und fuhr die Hände etwas zu weit aus. Dadurch bekam er wieder zwei oder drei Pfiffe. Da muss er sauberer werden und das abstellen. Seine Rolle ist vorhanden. Sie ist zum Greifen nah."MagentaSport überträgt die drei wichtigsten Klubwettbewerbe Europas live - mit neun der besten deutschen Klubs! Basketball Champions League ab 6. Oktober neu im ProgrammDas MagentaSport-Angebot mit Europas bestem Basketball wird ab dieser Saison noch größer! Nach dem Erwerb der Exklusiv-Rechte an der Basketball Champions League (BCL) hat MagentaSport die drei bedeutendsten europäischen Klubwettbewerbe mit den wichtigsten deutschen Klubs live und exklusiv im Angebot. Die Basketball Champions League startet am Dienstag, 6. Oktober: MagentaSport zeigt in der neuen Saison 2026/27 alle Spiele des Deutschen Meisters ALBA Berlin, des Pokalsiegers BMA365 Bamberg Baskets, vom Champions League-Sieger 2023 Telekom Baskets Bonn und RASTA Vechta, die sich in der Qualifikation das letzte Ticket gesichert haben, live und exklusiv. Ab dem Viertelfinale sind sämtliche Partien ebenfalls live und exklusiv bei MagentaSport zu sehen, inklusive des "Final Four"-Turniers mit den Halbfinals und dem Finale als krönendem Abschluss der neuen Spielzeit. Insgesamt bietet MagentaSport den Basketballfans in der neuen Saison der Basketball Champions League bis zu 64 Spiele live, von denen auch Highlights angeboten werden. Alle Begegnungen der deutschen Teams und das "Final Four" sind mit deutschem Kommentar zu sehen (Sendezeiten siehe Programmübersicht).Der Trailer zum Start der Basketball Champions League bei MagentaSport: clipro.tv/player?publishJobID=dHlWSTVMMjdjZ2lvOCtSeGR2T21OSC9ldjQ1Q2lqMkhoMmI4TUhMNjI0ND0=Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickEuroLeague | 3. SpieltagDonnerstag, 01.10.2026ab 17.45 Uhr: Hapoel Tel Aviv - Real Madridab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Anadolu Efes Istanbulab 20.15 Uhr: Virtus Bologna - Olympiakos Piräusab 20.30 Uhr: Paris Basketball - Zalgiris KaunasFreitag, 02.10.2026ab 18.45 Uhr: Besiktas Istanbul - FC Barcelonaab 19.30 Uhr: FC Bayern München - Partizan Belgrad, Fenerbahce Istanbul - Dubai Basketballab 19.45 Uhr: ASVEL Villeurbanne - Valencia Basketab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - Maccabi Tel Avivab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - Armani Olimpia MailandEuroCup | 2. SpieltagDienstag, 06.10.2026ab 19.15 Uhr: Skyliners Frankfurt - Siauliai Basketballab 19.45 Uhr: Rostock Seawolves - Rigas ZelliMittwoch, 07.10.2026ab 18.45 Uhr: NINERS Chemnitz - Neptunas Klaipedaab 20.20 Uhr: Kids&Us Manresa - ratiopharm UlmBasketball Champions League (BCL) | 1. SpieltagDienstag, 06.10.2026ab 18.20 Uhr: Peristeri Betsson - BMA365 Bamberg BasketsMittwoch, 07.10.2026ab 17.50 Uhr: SK Slavia Prag ERA NBK - ALBA Berlinab 19.50 Uhr: Telekom Baskets Bonn - FC Porto, Spartak Office Shoes - RASTA VechtaPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6362495