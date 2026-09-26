München (ots) -Niederlage im ersten EuroLeague-Spiel für Alex Mumbru! Der Basketball-Bundestrainer, der in dieser Saison zweigleisig fährt als National- und Klub-Coach, muss zum Auftakt in die EuroLeague-Saison mit Virtus Bologna ein 68:78 bei Fenerbahce Istanbul hinnehmen. Dabei führt sein Team zwischenzeitlich überraschend gegen den Final-Four-Teilnehmer der letzten Saison. "Wir liegen mit acht Punkten in Führung, und sie fangen an, Druck zu machen. In diesen drei, vier Minuten haben wir nicht reagiert", merkt Mumbru an - und zieht daraus eine Schlussfolgerung bei seinem neuformierten Team: "Wir müssen uns anpassen, wir müssen körperbetonter spielen und die Fouls limitieren." Auch Fenerbahces Coach Saras Jasikevicius wirkt nicht ganz glücklich - vor allem mit seiner eigenen Leistung: "Wir waren nicht in Bestform - und auch die Trainerleistung von Fenerbahçe war nicht besonders gut! Angefangen bei mir selbst und den Spielern müssen wir daraus lernen. Ein Großteil der Verantwortung liegt wahrscheinlich bei mir."Ein anderer türkischer Vertreter kassiert beim EuroLeague-Comeback nach 13 Jahren eine ganz bittere Niederlage: Besiktas verliert nach dramatischen Schlusssekunden mit 84:86 gegen Valencia, hat mit der Schlusssirene sogar noch die Chance, die Partie zu gewinnen. Trainer Dusan Alimpijevic kritisiert: "Es ist offensichtlich, dass wir noch weit von der Verteidigung entfernt sind, die wir spielen wollen. So sollten wir uns zum Auftakt der EuroLeague nicht präsentieren, vor allem wegen unserer Fans." Denen zieht insbesondere TJ Shorts mit 26 Punkten den Stecker. Der ehemalige Star der Telekom Baskets Bonn sagt hinterher: "Ich versuche, alles zu tun, um dem Team zu helfen. Heute war es das Scoring, morgen könnte es die Defensive sein, im nächsten Spiel könnte es das Passspiel sein."Ein dickes Ausrufezeichen setzt Partizan Belgrad beim 92:76 gegen Olimpia Milano. Trainer Joan Penarroya gibt für alle Gäste in dieser Saison schon mal die Richtung vor: "Wenn wir in dieser Atmosphäre als Team mit Energie und Einsatz spielen, ist es nicht leicht, in dieser Halle zu gewinnen."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Abschluss des 1. Spieltags der EuroLeague. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's am Dienstag, wenn der FC Bayern zu Fenerbahce Istanbul reist - live im Einzelspiel oder in der EuroLeague-Konferenz ab 19.30 Uhr live bei MagentaSport.EuroLeague | 1. Spieltag: Fenerbahce Istanbul - Virtus Bologna 78:68 | Alex Mumbru verliert erstes EuroLeague-Spiel mit BolognaVirtus Bologna hält das Spiel lange offen und führt zwischenzeitlich überraschend. Dann gelingt Fener die Aufholjagd - die besten Szenen im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RXFWczNxR1RiRHc3QzZRQm41bDBpN3d4MkU2K2FSQWJRTjBINCsxUVRrdz0=Alex Mumbru, Trainer Virtus Bologna: "Wir müssen uns anpassen, wir müssen körperbetonter spielen und die Fouls limitieren. Wir haben uns immer weiter zurückgezogen und sind in diesen Momenten nicht aggressiv genug. Wir liegen mit acht Punkten in Führung, und sie fangen an, Druck zu machen. In diesen drei, vier Minuten haben wir nicht reagiert. Und dann sind sie zurückgekommen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=SVJLVEpuckVCS0NpaklhcENQbEN0dnEyYVR6Y2tsT1FpM0hvSnI4VUpDYz0=Saras Jasikevicius, Trainer Fenerbahce: "Das Wichtigste ist im Moment, die Neuzugänge zu integrieren und dabei zu versuchen, ein paar Siege einzufahren. Wir waren nicht in Bestform - und auch die Trainerleistung von Fenerbahçe war nicht besonders gut! Angefangen bei mir selbst und den Spielern müssen wir daraus lernen. Ein Großteil der Verantwortung liegt wahrscheinlich bei mir. Die Wechselverteidigung war für uns viel besser als die Drop-Verteidigung."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RnkyWTFoY0x5MXJxOFRtUE02SGtpczlaUUxmVHE4ZDNlYkEvQ3o4RmtnUT0=Besiktas Istanbul - Valencia Basket 94:96 | Nach 20:5-Lauf im letzten Viertel: Bittere Niederlage für Besiktas bei EuroLeague-ComebackDramatische Schlusssekunden in Istanbul! Erst vergibt Valencia zwei Freiwürfe, dann bekommt Besiktas die Möglichkeit auf den Buzzer Beater - und vergibt: clipro.tv/player?publishJobID=Q0s1bUtKVnFrMWMwSkxEc29qQm41SEpFWTdraXR0a1RNRys2SkozbDg4az0=Bei Valencia überragt Neuzugang TJ Shorts, der zwischen 2020 und 2023 in der BBL für die Hamburg Towers, Crailsheim Merlins und Telekom Baskets Bonn aktiv war. Mit 26 Punkten wird er MVP des Spiels. Seine besten Aktionen im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ci9teE93Yjk4V1ovVTNqZ0xUNlR2TGlnZUVHaS9QQnA0S2ZpSVJib2FpST0=Der Adler fliegt wieder in der EuroLeague - und tanzt vor dem Tip-off. So präsentiert sich Besiktas bei der Rückkehr: clipro.tv/player?publishJobID=RDdKSW9VNkcvQnR4aCtaeitZL0JFczZKRWFPeWZRdVlOMGRIOHUzWFg5QT0=TJ Shorts, Valencia Basket: "Es war ein harter Kampf. Wir wussten, dass es über 40 Minuten dauert. In der 2. Halbzeit wurde es sehr eng. Das Publikum war natürlich voll dabei - und wir mussten darauf antworten. Wir haben noch viel Luft nach oben. Wir müssen noch einiges lernen. Aber es ist gut, diese Lektionen mit einem Sieg zu lernen."Shorts über seine 26 Punkte: "Ich versuche, alles zu tun, um dem Team zu helfen. Heute war es das Scoring, morgen könnte es die Defensive sein, im nächsten Spiel könnte es das Passspiel sein."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZEZYUTRmTk1IQWtRL0FwZWJmUGE0a21zMDZLbzZzR0RmU2VjOFVzcnVYYz0=Dusan Alimpijevic, Trainer Besiktas: "Es ist offensichtlich, dass wir noch weit von der Verteidigung entfernt sind, die wir spielen wollen. So sollten wir uns zum Auftakt der EuroLeague nicht präsentieren, vor allem wegen unserer Fans. Ich möchte mich bei ihnen allen bedanken."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=N0FsUVYweUlndXpBQ0RFVjJrdHJVakpoU2tNZkN1aThHL0hhYjY2dnQ1WT0=Partizan Belgrad - Armani Olimpia Mailand 92:76 | Ausrufezeichen gegen Mailand: Souveräner Auftaktsieg für Partizan BelgradJoan Penarroya, Trainer Partizan: "Ich freue mich aus zwei speziellen Gründen: Wir zeigen, dass wir als Team funktionieren - das ist sehr wichtig. Und ich freue mich, weil unsere Fans uns sehr unterstützen. Wenn wir in dieser Atmosphäre als Team mit Energie und Einsatz spielen, ist es nicht leicht, in dieser Halle zu gewinnen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bWxmb1dQaHI0OWloTWFnbjd5Njc0a251VEFnU3ppeDFPZkRwZ2FaYXJzZz0=Ab nächster Woche auch BKT EuroCup live - mit so vielen deutschen Klubs wie noch nie!Der BKT EuroCup wird ab dieser Saison auf 32 Teams aufgestockt - Deutschland stellt mit dem letztjährigen Playoff-Teilnehmer Niners Chemnitz, Ratiopharm Ulm, EuroCup-Rückkehrer Skyliners Frankfurt und den Rostock Seawolves, die ihr Debüt in diesem Wettbewerb geben, erstmals vier Teams. Am 1. Spieltag treten am Dienstag, 29. September, Rostock bei Hapoel Jerusalem, Chemnitz bei Tofas Bursa (jeweils live ab 18.50 Uhr) und Frankfurt bei Reyer Venezia (20.20 Uhr) an. Ulm empfängt am Mittwoch, 30. September, Balkan Botevgrad (live ab 18.45 Uhr). MagentaSport zeigt in der Gruppenphase alle Spiele der deutschen Mannschaften und die Playoffs komplett live und exklusiv.BasketballDeutschland: Neue exklusive Doku-Reihe und Basketball-Podcast von MagentaSportDie neueexklusive Doku-Reihe BasketballDeutschland stellt den ganzen Sport wie noch nie ins Rampenlicht: Seit dieser Saison führt das Format die Erzählung des Basketball-Aufschwungs in Deutschland weiter - von den Nationalmannschaften der Männer, dem amtierenden Welt- und Europameister, und der Frauen, die bei der Heim-WM in Berlin sensationell erstmals das Halbfinale erreichten, über 3x3 Basketball bis hin zum Nachwuchs- und Amateurbereich. Basketball Deutschland gibt es exklusiv nur bei MagentaSport und MagentaTV zu sehen. Episode 2 mit dem Titel "Next Step" ist am 24.09. erschienen und dreht sich hauptsächlich um die deutschen Basketball-Frauen bei der erfolgreichen Heim-WM in Berlin, dazu kommen noch Einblicke in die Saisonvorbereitung des FC Bayern Basketball - mit besonderem Fokus auf einen der namhaften FCB-Neuzugänge, Welt- und Europameister Johannes Thiemann. Link zur neuen Folge: youtu.be/IYMuz3i_NSI?si=Pk9XxWA00p6ygmcn.In BasketballDeutschland, der Basketball-Podcast von MagentaSport, liefern die Hosts Per Günther, Benni Zander und Basti Ulrich jede Woche mittwochs alles, was die Fans zur EuroLeague wissen müssen - und natürlich auch zur BBL, zu den deutschen Nationalmannschaften der Männer und Frauen und ein bisschen NBA und WNBA dürfen auch nicht fehlen. Kurz gesagt: alles Wichtige sowie jede Menge Unwichtiges und Humorvolles rund um den laut Eigenwerbung "einzig wahren Hallensport". Verfügbar u.a. über Podigee (abteilungbasketball.podigee.io), den MagentaSport YouTube-Kanal und Podcatcher wie Spotify oder Apple Podcasts.Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup, die Basketball Champions League und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Männer, Frauen sowie die U19- und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickEuroLeague | 2. SpieltagDienstag, 29.09.2026ab 17.45 Uhr: Dubai Basketball - FC Barcelonaab 18.45 Uhr: Anadolu Efes Istanbul - Real Madrid, Zalgiris Kaunas - Olympiakos Piräusab 19.30 Uhr: EuroLeague-Konferenz, Fenerbahce Istanbul - FC Bayern Münchenab 19.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - Hapoel Tel Avivab 20.15 Uhr: Armani Olimpia Mailand - Virtus Bologna, Valencia Basket - Vitoria Baskonia-Gasteizab 20.30 Uhr: Paris Basketball - Partizan BelgradMittwoch, 30.09.2026ab 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - Besiktas Istanbulab 20.00 Uhr: Panathinaikos Athen - ASVEL VilleurbanneEuroCup | 1. SpieltagDienstag, 29.09.2026ab 18.50 Uhr: Tofas Bursa - NINERS Chemnitzab 18.50 Uhr: Hapoel Jerusalem - Rostock Seawolvesab 20.20 Uhr: Umana Reyer Venice - Fraport SkylinersMittwoch, 30.09.2026ab 18.45 Uhr: ratiopharm Ulm - Balkan BotevgradPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6359427