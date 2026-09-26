München (ots) -"Das Spiel versprach Großes, hielt vielleicht sogar noch Größeres", feiert MagentaSport-Kommentator Basti Schwele in der DEL-Konferenz das spektakuläre Topspiel zwischen den Kölner Haien und den Eisbären Berlin. Der Meister aus der Hauptstadt gewinnt einen abwechslungsreichen Kracher letztlich im Penalty-Shootout, nachdem es nach 60 Minuten 5:5 steht. "Das Momentum schwankte auf beiden Seiten. Was für ein großartiges, unterhaltsames Spiel", schwärmt Eisbär Ty Ronning. Die Offensive um ihn, Liam Kirk und Co. liefert wieder - und Ronning hat dafür eine interessante Begründung: "Vielleicht liegt es an den Pokémon-Karten. Wir haben eine tolle Truppe zusammen, die Pokémon-Karten tauscht und sowohl auf als auch abseits des Eises Spaß hat."Die Kölner stehen nun bei 17 Gegentoren aus 3 Spielen. Der Ex-Berliner Marcel Noebels, der gegen die ehemaligen Kollegen mit zwei Toren und einem Assist auftrumpft, analysiert: "Für den Zuschauer war es ein schönes Spiel. Für beide Trainerseiten gibt's noch ein paar Sachen, die beide Mannschaften aufarbeiten müssen. Es gibt sicherlich das eine oder andere, wo wir drüber sprechen werden." Den meisten Trashtalk musste sich Noebels indes von seinem alten Zimmerkollegen anhören - ob das Jonas Müller sei, beantwortet er kurz und knapp: "Da sind Sie gar nicht so weit weg."An der Tabellenspitze thronen weiterhin die makellosen Nürnberg Ice Tigers, die auch ihr 4. Spiel gewinnen: Beim 2:1 in Frankfurt glänzt Goalie Niklas Treutle mit einer Fangquote von 95 Prozent, feiert in aller Bescheidenheit aber lieber den Teamerfolg: "Unsere Vorbereitung war echt nicht spaßig. Wir haben als Gruppe zusammengehalten, haben an uns geglaubt und haben vom ersten Spiel den Schwung mitgenommen. Wir haben die Vorbereitung komplett abgehakt. Jeder kämpft für jeden. Es macht einfach Spaß. Wir denken nicht an die Tabelle, wir genießen die Serie."Erleichterung herrscht indes in Straubing: Die Tigers drehen gegen Ingolstadt einen Rückstand und bejubeln beim 4:1 den 1. Saisonsieg - eine Initialzündung, glaubt Skyler McKenzie: "Das ist unglaublich. Man arbeitet so hart daran, den ersten Schritt hinter sich zu bringen. Das alte Sprichwort lautet: 'Die Schleusen sind geöffnet.'" Das gilt auch für die Topteams aus Mannheim und München, die ihre Spiele am Freitagabend ebenfalls mit 4:1 gewinnen und sich in der Tabelle oben einnisten.Nachfolgend die Clips und Stimmen vom 3. Spieltag der PENNY DEL. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's am Sonntag mit dem 4. Spieltag, wenn unter anderem der EHC Red Bull München die Löwen Frankfurt empfängt - live ab 13.45 Uhr bei MagentaSport. Den 4. Spieltag schließen der ERC Ingolstadt und die Adler Mannheim dann ab 18.45 Uhr ab.PENNY DEL | 3. Spieltag: Kölner Haie - Eisbären Berlin 5:6 (SO) | Spektakel pur! Köln kommt nach 3:5 noch einmal zurück - und verliert im Penalty ShootoutJean-Luc Foudy trifft, Daniel Fischbuch scheitert! Die Entscheidung im Penalty Shootout im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=OEhMY1dETHV6TXdvWXQ2cUtzd3UwbVpsZ201emI2U1NtTmN4OTBqNmVqOD0=Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=RG9Db1NlVnlHb1R2WGZYRzkvRzBQcWM4S2loUzBMZVBwUUlwK3F2aSswMD0="Was für'n Eier-Tor!" Die Eisbären gehen durch Ty Ronning mit 1:0 in Führung, weil Haie-Goalie Janne Juvonen der Puck auf den Helm fällt: clipro.tv/player?publishJobID=UFZqQ0w4dms0cncvQmVyRFVMYnpXUER6QU1TcjdPcmVvVXZwaWVEMVM4Yz0=Ausgerechnet Marcel Noebels! Der Ex-Berliner, der 12 Jahre für die Eisbären spielte trifft zum zwischenzeitlichen 1:1 und verzichtet auf einen Jubel: clipro.tv/player?publishJobID=WnZwNTBoRGNjWHhzT0tQMzBWdFhiQk9hcEoxSThteWtnMHVFTW5TLzcyRT0=Ty Ronning, Eisbären Berlin: "Das Momentum schwankte auf beiden Seiten. Was für ein großartiges, unterhaltsames Spiel. Es hat viel Spaß gemacht zu spielen. Letztlich wollten wir eigentlich 3 Punkte holen, aber wir nehmen den Sieg im Penalty Shootout gerne mit."Ronning über das Erfolgsgeheimnis der Berliner Offensivreihe: "Vielleicht liegt es an den Pokémon-Karten. Wir haben eine tolle Truppe zusammen, die Pokémon-Karten tauscht und sowohl auf als auch abseits des Eises Spaß hat. Ich finde, es wirkt sich auf dem Eis positiv aus, wenn man auch abseits des Eises Spaß hat."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Yk9oU0x1eVBLVjFZelNHK3ppYXArYVdTcWFMbkdKLzYvV1BoTWVFYlIrOD0=Marcel Noebels, Kölner Haie, kommt auf 2 Tore und eine Vorlage gegen den Ex-Klub und analysiert: "Für den Zuschauer war es ein schönes Spiel. Für beide Trainerseiten gibt's noch ein paar Sachen, die beide Mannschaften aufarbeiten müssen. Es gibt sicherlich das eine oder andere, wo wir drüber sprechen werden. Wir haben zu spät angefangen zu spielen. Im 3. Drittel haben wir so gespielt, wie wir eigentlich 60 Minuten spielen wollen."Noebels spricht darüber, welcher Ex-Kollege am meisten Trashtalk betrieben hat: "Mein ehemaliger Zimmerpartner. Das ist jetzt Eure Aufgabe, das herauszufinden. Derjenige weiß, wen ich gemeint habe." Jonas Müller? "Da sind Sie gar nicht so weit weg."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=M3I4bnFaTllicTFISWcrN2pjNkIrU25CS2VQR1BBSm1RajJtc0hGZXk1Yz0=Löwen Frankfurt - Nürnberg Ice Tigers 1:2 | 4. Sieg im 4. Spiel! Nürnberg rauscht weiter durch die DELLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=RE1CUXQzSWJ6S0lEdlU4dnlxdDZUQkNJa3N6YXE3eWJlMmRKek9Fc1QvMD0=Niklas Treutle, Goalie der Nürnberg Ice Tigers, weist eine Fangquote von 95 Prozent auf: "Ich will gar nicht so viel über mich reden. Wenn man mir das Vertrauen gegeben hat, habe ich eigentlich schon immer meinen Job gemacht. Ich genieße einfach die Zeit. Was die Jungs vor mir machen, ist unglaublich."Treutle über die Tabellenführung: "Unsere Vorbereitung war echt nicht spaßig. Wir haben als Gruppe zusammengehalten, haben an uns geglaubt und haben vom ersten Spiel den Schwung mitgenommen. Wir haben die Vorbereitung komplett abgehakt. Jeder kämpft für jeden. Es macht einfach Spaß. Wir denken nicht an die Tabelle, wir genießen die Serie."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WVpiVjFEL3N1cDBOSk12VG12ekdmUUVwYnAxMkI1bjNiKzBhN3l2VzkrRT0=Pinguins Bremerhaven - EHC Red Bull München 1:4 | Erste Niederlage für Bremerhaven! Doppelschlag im 2. Drittel bringt München auf die SiegerstraßeLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=ejE0dXVMOGJFZm9pVy9UNFZ4bFF0YXpjZG9SUkoybEpTSnd4V0xKbDVLcz0=Doppelschlag München! Diese 19 Sekunden zwischen den beiden Toren des EHC sind letztlich spielentscheidend: clipro.tv/player?publishJobID=T09DMG00MzdLbUc2R1dCWTFETlI5b1FtRk8wRllMOU9qOXJteGg3Wm5ZOD0=Lucas Thaler, Torschütze für den EHC Red Bull München zum 2:0: "Bremerhaven ist sehr gut ins Spiel gestartet, hat uns sehr unter Druck gesetzt. Wir sind im 2. Drittel besser ins Spiel gekommen, haben die Scheiben zum Tor gebracht - so sind auch die Tore gefallen."Neuzugang Thaler über sein 1. DEL-Tor: "Die Jungs sind alle super. Ich habe mich schon sehr gut eingelebt. Es macht Spaß hier. Das Jungs war super vorbereitet. Ich habe die Kelle hingehalten."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NE9KVm9WclN2RFU0WHZqNkQrWGpXV0tUZjNlMm94eGFiWEFYaXQ1Vy92Zz0=Adler Mannheim - Krefeld Pinguine 4:1 | Mannheim rehabilitiert sich für Niederlage in NürnbergLink zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=TW5mcE9RT0xhc09FSkorOXBSTkpOL2FCRWJ3b08wcU14MkMyV2J0RkF5Zz0=Mannheims Stadionsprecher will noch das 2:0 ausgiebig feiern, da schlägt Krefeld zu - nur 8 Sekunden liegen zwischen beiden Toren: clipro.tv/player?publishJobID=U1F5REJOSnd4RVdVWVdQUmRWRjFZSmlVLy9OeHk0NzRZVVlzbTZpQWhtQT0=Patrick Brown, Adler Mannheim: "Es war hart. Sie haben hart gespielt, aber wir haben es uns auch selbst schwer gemacht. [...] Ich glaube, unser System hat uns am Ende geschützt. Wir haben sie außen gehalten. Und Franzi [Maximilian Franzreb, Anm.d.Red.]hat natürlich fantastisch gespielt. Er war eine echte Mauer."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RjZ5WGZIRWEwNXZpNlMyT0JrUzYzY3VVWUc1ak84cXRvRTdEMVVJcjY4WT0=Yannick Proske, Krefeld Pinguine, über seine Rückkehr nach Mannheim: "Es war natürlich ein schönes Gefühl. Ich habe eine wunderschöne Zeit hier gehabt. Es war schön, die ganzen bekannten Gesichter wiederzusehen. Ich freue mich, immer wieder nach Mannheim zu kommen. Ich habe es sehr genossen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=ZllFTHR6bjl4YjBzUzJFK1M1ZVBOcDB6dmhBVUxpY1oyUlVGWUo0TzJHMD0=Straubing Tigers - ERC Ingolstadt 4:1 | Rückstand gedreht, ersten Saisonsieg gefeiert: Erleichterung in Straubing!Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=Q1FoRnZrQWVzQW1aOThJMnB6NS94M1BvNkYybVlPc2FwTVBtUDNnZ21ITT0=Skyler McKenzie, Torschütze zum 2:1 für die Straubing Tigers, über den 1. Sieg: "Das ist unglaublich. Man arbeitet so hart daran, den ersten Schritt hinter sich zu bringen. Das alte Sprichwort lautet: 'Die Schleusen sind geöffnet.' Ich glaube, das trifft auf diese Mannschaft zu."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=K3BkNkhQTFRYUFFKa3NFY1FOdXlNZUNWeVlkNHFYMkREMnF1cnZSZDZyUT0=Grizzlys Wolfsburg - Schwenninger Wild Wings 3:4 (OT) | Overtime-Sieg! Schwenningen holt erste Saisonpunkte in WolfsburgDer Gamewinner durch Schwenningens Eric Martinsson im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZlFUZHJ4V2F6OXZlMFhGWU1hUDZhUnZhNGVFc1l2UE8waDdxN1E1UDMxdz0=Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=clkrd3hOejZxNmZMRlVJSkp6VGkrRVBaN1VEY1V4SkR4QXMvZGNpODY4cz0=EishockeyDeutschland - Der neue BundestrainerHeute ist die Content-Serie EishockeyDeutschland in die neue Saison gestartet: In Folge 1 hat MagentaSport den neuen Bundestrainer André Rankel am Tag seiner Unterschrift und Vorstellung begleitet - und exklusiv mit ihm gesprochen. Link zur neuen Folge: youtu.be/mVaK8kt6rhA?si=lmpAV75BROq601nM.Eishockey bei MagentaSport und MagentaTVAuch in der neuen Spielzeit 2026/27 bieten MagentaSport und MagentaTV das beste Eishockey-Angebot - mit der Heim-WM 2027 als großem Saison-Höhepunkt! Alle Spiele der PENNY DEL live - mit insgesamt über 400 Spielen in der Hauptrunde und den Playoffs. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Männer, Frauen und Junioren, alle Partien des Deutschland Cups 2026 sowie weitere Länderspiele der deutschen Nationalmannschaften - mit der Heim-WM 2027 der Männer als großem Highlight. Topspiele aus der Champions Hockey League (CHL) - in dieser Spielzeit mit den deutschen Spitzenklubs Eisbären Berlin, Kölner Haie und Adler Mannheim - sowie Highlights aller DEL2-Spiele. Darüber hinaus die schwedische Elite-Liga Svenska Eishockeyligan (SHL) live via Sportdigital1+. Durch die neue Saison begleitet und bestens unterhalten werden alle Eishockeyfans auch von Formaten wie "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sowie der Content-Reihe EishockeyDeutschland.Eishockey live bei MagentaSportPENNY DEL | 4. SpieltagSonntag, 27.09.2026ab 13.45 Uhr: EHC Red Bull München - Löwen Frankfurt, Eisbären Berlin - Iserlohn Roosters, Grizzlys Wolfsburg - Pinguins Bremerhavenab 16.15 Uhr: Augsburger Panther - Kölner Haie, Krefeld Pinguine - Schwenninger Wild Wings, Nürnberg Ice Tigers - Straubing Tigersab 18.45 Uhr: ERC Ingolstadt - Adler MannheimPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6359423