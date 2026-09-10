Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Donnerstag mit dem indischen Premierminister Narendra Modi telefoniert.
Beide hätten dabei die "strategische Partnerschaft" zwischen Deutschland und Indien bekräftigt und sich über regionale sowie internationale Themen ausgetauscht, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit.
Merz und Modi berieten demnach auch über Fragen der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit. Sie sprachen sich nach Angaben der Bundesregierung für eine schnelle Unterzeichnung des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Indien ausgesprochen.
Beide hätten dabei die "strategische Partnerschaft" zwischen Deutschland und Indien bekräftigt und sich über regionale sowie internationale Themen ausgetauscht, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit.
Merz und Modi berieten demnach auch über Fragen der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit. Sie sprachen sich nach Angaben der Bundesregierung für eine schnelle Unterzeichnung des Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Indien ausgesprochen.
© 2026 dts Nachrichtenagentur