Qingdao - Bei einem Brand auf einem Frachtschiff im Hafen von Qingdao an der nordöstlichen Küste Chinas sind am Donnerstag mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Wie chinesische Medien berichten, befanden sich beim Ausbruch des Feuers 42 Personen an Bord der "Ocean Melody", die sich zur Reparatur im Hafen befand.
Das Feuer war gegen 11 Uhr Ortszeit (5 Uhr deutscher Zeit) ausgebrochen und konnte bis 14:30 Uhr gelöscht werden. Zwölf Personen wurden gerettet, fünf weitere befinden sich in stabilem Zustand im Krankenhaus. Fünf Menschen werden noch vermisst.
Das Schiff war am 31. August in die Werft eingelaufen und seitdem dort geblieben.
Das Feuer war gegen 11 Uhr Ortszeit (5 Uhr deutscher Zeit) ausgebrochen und konnte bis 14:30 Uhr gelöscht werden. Zwölf Personen wurden gerettet, fünf weitere befinden sich in stabilem Zustand im Krankenhaus. Fünf Menschen werden noch vermisst.
Das Schiff war am 31. August in die Werft eingelaufen und seitdem dort geblieben.
© 2026 dts Nachrichtenagentur