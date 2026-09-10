Bern - Der Anteil der Bahn am alpenquerenden Güterverkehr ist leicht zurückgegangen. Zwar transportierte die Bahn im ersten Halbjahr 2026 mehr Güter durch die Alpen als im Vorjahr, aber das Wachstum war mit 3,1 Prozent weniger hoch als im Strassentransport. Das zeigen die Semesterberichte des Bundesamtes für Verkehr (BAV) zu den beiden Verkehrsarten, wie dieses am Donnerstag mitteilte. Der Bahnanteil am gesamten alpenquerenden Güterverkehr in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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