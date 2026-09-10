Zürich - Am 9. September 2026 wurden der Confare Swiss CIOAWARD sowie die Auszeichnungen für die Top CIOs des Jahres 2026 am Confare CIOSUMMIT in Zürich überreicht. Veranstalter des Awards ist Confare, in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen EY Schweiz. Überreicht wurden die Preise von Confare-Geschäftsführerin Barbara Klinka-Ghezzo, Confare-Geschäftsführer Michael Ghezzo und Michael Achi, Jurypräsident, Partner und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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