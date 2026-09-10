Olten - Künstliche Intelligenz dürfte im Onlinehandel zunehmend auch selbst einkaufen. Bereits jeder zehnte Onlinehändler bezeichnete in einer neuen Befragung das Einkaufen durch sogenannte KI-Agenten als umsatzrelevant, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Onlinehändlerbefragung 2026 der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) hervorgeht. Drei Viertel erwarten, dass solche Systeme künftig Produktsuchen übernehmen, 74 Prozent rechnen mit Preisvergleichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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