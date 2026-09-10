Die Bohrung PVD15 im Projektgebiet Providencia durchschneidet 15 Meter mit einem Gehalt von 3,90 g/t Gold, 0,04 % Kupfer, 0,11 % Nickel und 0,12 % Kobalt, beginnend an der Oberfläche



Umfasst 8 Meter mit einem Goldgehalt von 6,79 g/t sowie Gehalte von bis zu 18,55 g/t Gold auf einer Länge von 1 Meter, wobei der Gehalt an Platin und Palladium zusammen 2,13 g/t beträgt



Die Gold- und Polymetallmineralisierung erstreckt sich über die historischen Abbaustätten hinaus und ist entlang des Streichs sowie in der Tiefe weiterhin offen



400 bis 800 Meter südwestlich von Providencia wurde ein neues Zielgebiet mit ähnlicher Alteration und erhöhten Kupfergehalten im Boden entdeckt; die Goldanalysen sind derzeit im Gange



VANCOUVER, British Columbia, Sept. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSXV: PGZ; OTCQB: PGZFF; FRA: 2EU) freut sich, neue Untersuchungsergebnisse aus fünf Bohrlöchern der laufenden Phase-3-Bohrkampagne am Zielgebiet Providencia ("Providencia") innerhalb des zu 100 % unternehmenseigenen Cármenes-Projekts ("Cármenes") in Nordspanien bekannt zu geben.

Die Ergebnisse belegen erneut, dass sich die Gold- sowie die Kupfer-Nickel-Kobalt-Mineralisierung von der Oberfläche aus über die historischen Abbaustätten der Providencia-Mine hinaus erstreckt, und zwar innerhalb eines ausgedehnten, mehrphasigen hydrothermalen Brekzien-Systems, das für potenziell hohe Gehalte günstig ist.

Die Bohrung PVD15 lieferte den ergiebigsten Goldabschnitt der aktuellen Bohrphase: 15 Meter mit einem Gehalt von 3,90 g/t Gold, 0,04 % Kupfer, 0,11 % Nickel und 0,12 % Kobalt ab der Oberfläche, darunter:

8 Meter mit einem Gehalt von 6,79 g/t Gold, 0,03 % Kupfer, 0,12 % Nickel und 0,11 % Kobalt, einschließlich 0,50 g/t Platin und 0,28 g/t Palladium ; und



; und 1 Meter mit einem Gehalt von 18,55 g/t Gold, 1,39 g/t Platin und 0,74 g/t Palladium



PVD15 begann die Mineralisierungsuntersuchung ab der Oberfläche und bestätigt hohe Goldgehalte, die sich unterhalb der zuvor gemeldeten Oberflächen-Rinnenproben erstrecken, bei denen 20,18 g/t Gold auf 5 Metern ermittelt wurden.

"Die jüngsten Bohrungen belegen erneut das erhebliche Explorationspotenzial in Providencia, wo sich die Gold- und polymetallische Mineralisierung weit über die historischen Abbaustätten der Kupfer-Kobalt-Nickel-Mine hinaus erstreckt", erklärt Tim Moody, Präsident und CEO von Pan Global.

"PVD15 ist besonders vielversprechend, da dort bereits an der Oberfläche eine starke Gold- und Polymetallmineralisierung festgestellt wurde und ein Zusammenhang besteht, der unsere Interpretation eines potenziell näher gelegenen, hochtemperaturreichen Teils des Systems stützt. Die Mineralisierung ist sowohl entlang des Streichs als auch in der Tiefe noch offen, was Spielraum für eine weitere Ausweitung bietet."

Bohrungen, Probenahmen in oberirdischen und unterirdischen Kanälen sowie geophysikalische Daten stützen weiterhin die Interpretation, dass sich das mineralisierte System in der Tiefe ausdehnt und sowohl in seitlicher als auch in vertikaler Richtung offen bleibt.

Neue Kupferanomalien, die im Rahmen erweiterter bodengeochemischer Untersuchungen südwestlich von Providencia identifiziert wurden, liefern ebenfalls zusätzliche Zielgebiete, wodurch sich die Gesamtzahl der im Rahmen des Cármenes-Projekts identifizierten und nach Priorität geordneten Zielgebiete auf mehr als zwei Dutzend erhöht.

Im Rahmen des Escacena-Projekts des Unternehmens in Südspanien führt eine zweite Bohranlage Step-out-Bohrungen am großen Kupfer-Gold-Zielgebiet und der Lagerstätte Cañada Honda durch. Die Untersuchungsergebnisse der laufenden Bohrungen werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

Bohrergebnisse:

Die Untersuchungsergebnisse für die abgeschlossenen Bohrlöcher PVD11 bis PVD15 liegen nun vor.

PVD15

PVD15 lieferte das aussagekräftigste Goldergebnis dieser Bohrphase, mit hohen Goldgehalten bereits ab der Oberfläche. Zu den Ergebnissen gehören:

3,9 g/t Au, 0,04 % Cu, 0,11 % Ni, 0,12 % Co auf 15,0 m , darunter: 6,79 g/t Au, 0,03 % Cu, 0,12 % Ni, 0,11 % Co, 0,50 g/t Pt und 0,28 g/t Pd auf 8,0 m ; und 18,55 g/t Au, 1,39 g/t Pt und 0,74 g/t Pd auf 1,0 m



, darunter:

Die Schnittstelle befindet sich unterhalb der und angrenzend an die zuvor gemeldete Probenahme aus dem Oberflächenkanal mit einem Gehalt von 20,18 g/t Au auf 5 m.

Die starke Au-Cu-Co-Ni-±-PGE-Assoziation und das als Wirtsgestein dienende Hämatit-Karbonat-Brekziengestein stehen im Einklang mit einem fokussierten hydrothermalen System. Die hochgradige Zone bleibt eine Priorität für Folgebohrungen entlang des Streichs und in die Tiefe, um den Umfang der Entdeckung zu erweitern.

PVD14

PVD14 durchschnitt eine ausgedehnte Zone aus goldhaltiger Hämatit-Brekzie, bevor es die östlichste Ausdehnung der historischen Untertage-Abbauarbeiten auf der 1.438-Meter-Sohle erreichte. Zu den Ergebnissen gehören:

0,35 g/t Au auf 39,0 m ab 7,0 m , einschließlich 0,45 g/t Au auf 10,0 m ;

, einschließlich ; 1,05 g/t Au auf 3,0 m ab 53,0 m , unmittelbar vor einem 2,2 Meter breiten Grubenhohlraum, der möglicherweise eine Mineralisierung enthielt; und

, unmittelbar vor einem 2,2 Meter breiten Grubenhohlraum, der möglicherweise eine Mineralisierung enthielt; und Im Anschluss an den Grubenhohlraum 0,30 g/t Au, 0,27 % Cu, 0,10 % Ni und 0,07 % Co auf 7,1 m ab 59,9 m, einschließlich 1,13 % Cu, 0,35 % Ni und 0,25 % Co auf 1,0 m



Das Ergebnis belegt die Kontinuität der Gold-Kupfer-Nickel-Kobalt-Mineralisierung in der Umgebung der historischen Abbaustätten sowie darüber hinaus.

PVD13

PVD13 durchschnitt den interpretierten westlichen Rand des kupfer-, nickel- und kobalthaltigen Brekzien-Systems, darunter:

0,14 g/t Au auf 19,0 m ab 2,0 m ; und

; und 0,42 % Cu, 0,02 % Ni, 0,02 % Co und 0,13 g/t Au auf 13,0 m ab 49,0 m , darunter: 1,02 % Cu, 0,13 % Ni, 0,12 % Co und 0,46 g/t Au auf 1,0 m ; 1,01 % Cu, 0,04 % Ni, 0,02 % Co, 0,28 g/t Au auf 2,0 m ; und 2,07 % Cu, 0,02 % Ni, 0,01 % Co, 0,21 g/t Au und 6,5 g/t Ag auf 1,0 m



, darunter:

PVD12

PVD12 durchschnitt den interpretierten nördlichen Rand der in Brekzien enthaltenen Gold- sowie Kupfer-Nickel-Kobalt-Sulfid-Mineralisierung. Zu den Ergebnissen gehören:

0,59 g/t Au auf 2,0 m ab 11,0 m ;

; 0,26 g/t Au auf 13,0 m ab 97,0 m , einschließlich 0,35 g/t Au auf 7,0 m ; und

, einschließlich ; und 0,15 % Cu, 0,04 % Ni, 0,03 % Co und 0,12 g/t Au auf 8,0 m ab 125,0 m



PVD11

Die Bohrung PVD11 wurde außerhalb und oberhalb der vermuteten nördlichen Ausdehnung des mineralisierten Systems durchgeführt und lieferte keine nennenswerten Ergebnisse.

Erweiterte Bodenuntersuchungen

Die detaillierte Bodenprobenahme wurde auf ein größeres Gebiet rund um Providencia sowie am Zielgebiet Profunda ausgeweitet.

Bei den tragbaren RFA-Analysen der Bodenproben wurden weitere Kupferanomalien festgestellt, darunter ein neues Gebiet etwa 400 bis 800 Meter südwestlich von Providencia (siehe Abbildung 4), das mit einer starken Dolomitverwitterung und einer porösen Dolomit-/Kalzit-Brekzie in Verbindung steht. Diese geologischen und geochemischen Merkmale werden als vielversprechend für weitere Mineralisierungen vom Typ Providencia angesehen. Die Laboruntersuchungen auf Gold stehen noch aus.

Das Unternehmen treibt zudem die Exploration an den Zielen "Profunda" und "Valverdin" voran, wobei im Rahmen des Cármenes-Projekts mehr als zwei Dutzend Ziele für weitere Explorationsarbeiten priorisiert wurden. Erhöhte Kupferwerte in den Bodenproben bei "Profunda" weisen auf eine ausgedehnte Anomalie hin und unterstreichen das hohe Potenzial dieses Zielgebiets sowie dessen Priorität für künftige Bohrungen.

Nächste Schritte

In Providencia wurden hydrothermale Brekzien und Alterationen auf einer Fläche von etwa 500 mal 200 Metern kartiert. Die Ausdehnung der Umwandlungszone in Verbindung mit stark anomalen Kupfer- und Goldwerten in den Bodenproben deutet darauf hin, dass sich ein mineralisiertes System möglicherweise weit über die historischen Abbaugebiete hinaus erstreckt.

Das geologische und strukturelle Modell bei Providencia wird weiter verfeinert, um Prioritäten für Folgebohrungen festzulegen.

Die aktuelle Phase-3-Kampagne wurde von ursprünglich acht auf zwölf Bohrlöcher erweitert, um die Tiefe und die seitliche Kontinuität des mineralisierten Brekzien-Systems zu untersuchen. In der aktuellen Bohrkampagne stehen noch drei Bohrlöcher aus, und die Untersuchungsergebnisse für die abgeschlossenen Bohrlöcher PVD16 bis PVD19 stehen noch aus.

Zu den geplanten und laufenden Arbeiten gehören:

Folgebohrungen in den Zonen mit höheren Gold- sowie Kupfer-Nickel-Kobalt-Gehalten;

die Untersuchung der potenziellen Zuführungsstruktur sowie der Erweiterungen entlang des Streichs und in der Tiefe;

die Fortsetzung der Untertage-Rinnenprobenahme in tieferen Ebenen des historischen Providencia-Bergwerks;

erweiterte geochemische Bodenuntersuchungen an den Zielgebieten Providencia, Profunda und Valverdin; und

die Bewertung weiterer Explorationsziele im gesamten Cármenes-Projekt.



Abbildung 1 - Querschnitt der Bohrung PVD15 und ausgewählte Ergebnisse







Abbildung 2 - Übersichtskarte mit den Standorten der Bohrlöcher und ausgewählten Kanalproben sowie der Lage des Querschnitts A-A' (Abb. 1)

Abbildung 3 - Bohrkern aus der Bohrung PVD15 mit den entsprechenden Goldgehalten

Abbildung 4 - Erweiterte, detaillierte Ergebnisse der geochemischen Bodenuntersuchungen im Umkreis von Providencia und Profunda, die auf ein neues Zielgebiet südwestlich von Providencia hindeuten







Tabelle 1 - Zusammenfassung der Bohrergebnisse aus Providencia

Bohrloch



Von Bis Intervall1 Gold Silber Kupfer Nickel Kobalt m m m g/t g/t % % % PVD12 11,0 13,0 2,0 0,59 <0,5 <0,01 <0,01 <0,01 97,0 110,0 13,0 0,26 <0,5 <0,01 <0,01 <0,01 Einschließlich 101,0 108,0 7,0 0,35 <0,5 <0,01 <0,01 <0,07 125,0 133,0 8,0 0,12 0,8 0,15 0,04 0,03 PVD13 2,0 21,0 19,0 0,14 <0,5 0,02 0,02 <0,01 einschließlich 2,0 3,0 1,0 0,24 1,8 0,21 0,16 0,07 einschließlich 2,0 5,0 3,0 0,33 1,0 0,09 0,07 0,03 49,0 62,0 13,0 0,13 1,0 0,42 0,02 0,02 einschließlich 49,0 50,0 1,0 0,46 1,2 1,02 0,13 0,12 einschließlich 55,0 57,0 2,0 0,28 1,7 1,01 0,02 0,04 einschließlich 61,0 62,0 1,0 0,21 6,5 2,07 0,04 0,03 PVD14 7,0 46,0 39,0 0,35 <0,5 <0,01 <0,01 <0,01 Einschließlich 10,0 20,0 10,0 0,45 <0,5 <0,01 <0,01 <0,01 Einschließlich 25,0 28,0 3,0 0,47 <0,5 <0,01 <0,01 <0,01 Einschließlich 35,0 45,0 10,0 0,42 <0,5 <0,01 <0,01 <0,01 53,0 56,0 3,0 1,05 <0,5 <0,01 <0,01 <0,01 57,7 59,9 2,2 Abbauhohlraum - potenzielle Mineralisierung 59,9 67,0 7,1 0,30 <0,5 0,27 0,10 0,07 Einschließlich 65,0 66,0 1,0 0,10 <0,5 1,13 0,35 0,25 PVD15 0 15,0 15,0 3,90 1,0 0,04 0,11 0,12 Einschließlich 0 8,0 8,0 6,79 1,4 0,03 0,12 0,11 Einschließlich 3,0 4,0 1,0 18,55 1,0 0,02 0,06 0,09



PVD15 Platin und Palladium

Bohrloch



Von Bis Intervall1 Pt Pd Pt+Pd m m m g/t g/t g/t PVD15 0 8,0 8,0 0,50 0,28 0,78 Einschließlich 3,0 4,0 1,0 1,39 0,74 2,13

Anmerkungen:

Alle angegebenen Intervalle entsprechen den Bohrlochlängen. Es wurden noch nicht genügend Bohrungen durchgeführt, um die tatsächlichen Mächtigkeiten zu bestimmen. PVD11 ergab keine signifikanten Ergebnisse.



Tabelle 2 - Angaben zum Bohrlochkragen

Bohrloch-ID Östliche Ausrichtung2 Nördliche Ausrichtung2 Azimut (º) Dip (º) Länge (m) PVD11 287527 4761319 200 -24 145,7 PVD12 287620 4761227 275 -20 195,7 PVD13 287510 4761181 345 -20 132,6 PVD14 287510 4761181 12 -27 167,9 PVD15 287587 4761206 311 -49 166,2

2 Koordinatensystem: UTM30N ERTS89

Über das Cármenes-Projekt

Das Cármenes-Projekt liegt am südöstlichen Ausläufer des Rio-Narcea-Goldgürtels, rund 55 Kilometer nördlich von León. Es umfasst fünf Explorationslizenzen mit einer Gesamtfläche von 5.653 Hektar, die sich zu 100 % im Besitz von Pan Global befinden. Das Projektgebiet gilt als äußerst aussichtsreich für mehrere Vorkommen beziehungsweise Cluster hydrothermaler Brekzienmineralisierungen mit Kupfer, Nickel, Kobalt und Gold in Karbonatgesteinen. Zum Gebiet gehören die ehemaligen Minen Profunda und Providencia, die zuletzt in den 1930er-Jahren betrieben wurden und Kupfer- und Kobaltkonzentrate mit Nickelanteilen produzierten. Zahlreiche weitere kleinere historische Grubenbaue in der Umgebung unterstreichen das Potenzial für zusätzliche Brekzienmineralisierungen und möglicherweise bedeutende vertikale Ausdehnungen. Das erste Bohrprogramm des Unternehmens im Jahr 2025 im Zielgebiet Providencia führte zur Entdeckung einer neuen Goldmineralisierung.

Über Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. exploriert aktiv kupferreiche Mineralvorkommen sowie Gold und weitere Metalle. Kupfer verfügt über überzeugende Angebots- und Nachfragefundamentaldaten und bietet als Schlüsselrohstoff für die weltweite Elektrifizierung und Energiewende attraktive langfristige Preisaussichten. Auch der Goldpreis befindet sich derzeit auf Rekordniveau.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Escacena-Projekt mit den Kupfer-Zinn-Gold-Mineralressourcen La Romana und Cañada Honda, liegt im ergiebigen Iberischen Pyritgürtel in Südspanien. Eine positive Bilanz bei Genehmigungsverfahren, eine hervorragende Infrastruktur, umfassende Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Einstufung von Kupfer als strategischer Rohstoff durch die Europäische Kommission schaffen dort ein erstklassiges und vergleichsweise risikoarmes Umfeld für Bergbauinvestitionen.

Das zweite Projekt des Unternehmens, Cármenes in Nordspanien, befindet sich ebenfalls in einer Region mit langer Bergbautradition und sehr guter Infrastruktur. Das Team von Pan Global vereint erfahrene Fachkräfte aus den Bereichen Exploration, Entdeckung, Projektentwicklung und Bergbaubetrieb. Pan Global Resources verpflichtet sich zu einem sicheren und verantwortungsvollen Handeln mit größtmöglichem Respekt für die Umwelt und die Gemeinden, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und richtet sein Handeln an dessen Grundsätzen aus.

Weitere Informationen zu Pan Global Resources sowie KI-generierte Antworten auf Fragen zum Unternehmen sind über den Curation-Connect-Auftritt des Unternehmens unter https://app.curationconnect.com/company/Pan-Global-Resources-44037?utm_source=pg_mediareleases verfügbar

Qualifizierte Person

Álvaro Merino, Vice President Exploration bei Pan Global Resources und eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Probenahme, Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle und Analyseverfahren

Die Kerngröße betrug HQ (63 mm), und alle Proben waren ½-Kern-Proben. Die nominelle Probenlänge betrug 1 m und lag im Bereich von 0,5 bis 2 m. Die Probenintervalle wurden anhand geologischer Kontaktstellen festgelegt, wobei der Beginn und das Ende jeder Probe physisch auf dem Bohrkern markiert wurden. Das Schneiden der Kerne mit Diamantscheiben sowie die Probenahme wurden stets von Mitarbeitern des Unternehmens überwacht. Etwa alle 30 Proben wurden Doppelproben von jeweils ¼ Kern entnommen, und in jeder Charge wurden alle 25 Proben zertifizierte Referenzmaterialien beigemischt.

Die tatsächlichen Mächtigkeiten sind nicht bekannt. Rinnenproben sind selektiver Natur und daher möglicherweise nicht repräsentativ für den durchschnittlichen Gehalt oder die Kontinuität der Mineralisierung. Alle Proben wurden zerkleinert und aufgeteilt (Methode CRU-31, SPL22Y) sowie pulverisiert (Methode PUL-31). Die Analyse von Gold, Platin und Palladium erfolgte mittels 50-Gramm-Feuergut-Analyse mit ICP-Abschluss (Methode Au-ICP-24), und die Mehrfachelementanalyse wurde mittels 4-Säuren-Aufschluss mit ICP-AES-Abschluss (Methode ME-ICP-61) durchgeführt. Die Ergebnisse für Basismetalle mit einem Gehalt über dem Mindestgehalt wurden mittels eines 4-Säuren-Aufschlusses mit ICP-AES (Methode OG-62) analysiert.

Die geochemische Bodenuntersuchung umfasst Proben, die aus den obersten 20 cm der Bodenoberfläche (ungesiebt, Gewicht ca. 1 kg) in einem Raster von 100 m × 40 m entnommen wurden, sowie Folge- und Verdichtungsproben mit einem Probenabstand von 50 m × 20 m.



Die Proben wurden in Plastiktüten gesammelt, und eine Mehrfachelementanalyse wird mithilfe eines tragbaren Röntgenfluoreszenzgeräts ("pXRF") vom Typ Olympus Vanta durchgeführt. Die Analysen wurden bei jeder zwanzigsten Probe wiederholt, und es wurden Referenzproben analysiert, um die pXRF-Ergebnisse zu überprüfen und mit ihnen zu vergleichen. Proben, die zuvor zur hochauflösenden Mehrelementanalyse an das ALS-Labor in Sevilla gesendet wurden, zeigen, dass die pXRF-Kupferwerte eine hervorragende Korrelation von 99 % mit den Kupferanalysen des Labors aufweisen.

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Jason Mercier, VP Investor Relations und Kommunikation

jason@panglobalresources.com / investors@panglobalresources.com

Tel.: +1-236-886-9518

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen, die nicht ausschließlich historische Tatsachen betreffen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen insbesondere Aussagen über zukünftige Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten. Es ist wichtig zu beachten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und die tatsächliche Geschäftsentwicklung des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen und Entwicklungen abweichen können. Das Unternehmen hält die in den zukunftsgerichteten Informationen dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten Erwartungen für angemessen. Es kann jedoch nicht gewährleisten, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen. Leser sollten sich daher nicht unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, behördliche, umweltbezogene und technologische Faktoren, die sich auf die Geschäftstätigkeit, die Märkte, die Produkte und die Preise des Unternehmens auswirken können. Leser werden auf die Risikohinweise im Lagebericht des Unternehmens zu seinen geprüften Jahresabschlüssen verwiesen, die bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurden.

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