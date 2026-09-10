Im vergangenen Jahr sind 11 neue solare Wärmenetze in Deutschland mit insgesamt 42 MW Leistung hinzugekommen. Auch in diesem Jahr setzt sich der positive Trend fort. Bisher sind zwei neue Solarthermie-Großanlagen für die Fernwärme-Versorgung mit 42 MW Leistung neu in Betrieb gegangen. Das Forschungsinstitut Solites hat die aktuellen Zahlen zum Ausbau der solaren Wärmenetze in Deutschland vorgelegt. Demnach sind im vergangenen Jahr 2025 11 neue Solarthermie-Großanlagen für die Fernwärme-Versorgung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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