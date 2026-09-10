Verbraucher stufen Visa als die vertrauenswürdigste Marke für KI-gestützten Handel ein

Visa (NYSE: V) hat heute den "Visa Trust Index" für agentischen Handel vorgestellt, der neue Einblicke darin liefert, wie Verbraucher mit der nächsten Entwicklungsstufe des KI-gestützten Einkaufens und Bezahlens umgehen. Zwar nutzen Verbraucher KI zunehmend während des gesamten Einkaufsprozesses, doch vertrauen nur 23 der US-Verbraucher der GenAI bei der Abwicklung von Zahlungsvorgängen in ihrem Auftrag. Das Vertrauen in den agentischen Handel verschiebt sich jedoch, sobald bekannte Marken als Zahlungsdienstleister ins Spiel kommen. Visa hat sich als die vertrauenswürdigste Marke für KI-gestützte Zahlungen erwiesen: 61 der Befragten gaben an, dass sie Visa die Abwicklung agentischer Transaktionen anvertrauen würden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Verbraucher zwar von agentischem Handel fasziniert sind, Vertrauen jedoch nach wie vor der entscheidende Faktor ist, der darüber bestimmt, ob die Einführung von der Theorie in die Praxis umgesetzt wird.

"Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, die Art und Weise, wie Menschen Waren und Dienstleistungen entdecken, kaufen und bezahlen, grundlegend zu verändern ähnlich wie es zuvor bereits der E-Commerce und der Mobile Commerce getan haben", sagte Oliver Jenkyn, Group President bei Visa. "Auch wenn wir noch ganz am Anfang stehen, wird Vertrauen eine grundlegende Rolle dabei spielen, die Verbreitung des agentischen Handels voranzutreiben. Verbraucher werden zunehmend auf vertrauenswürdige Bezahlmöglichkeiten und Marken setzen, wenn sie KI-Agenten einsetzen, um für sie einzukaufen."

Vertrauen wird das Potenzial des "Agentic Commerce" erschließen

Der Visa Trust Index zeigt, dass die Nutzung von KI durch Verbraucher bereits weit verbreitet ist: 72 der Verbraucher haben bereits einen KI-Assistenten genutzt. Wenn es jedoch um den agentischen Handel geht, gewinnt auf dem Weg zur Akzeptanz zunehmend das Vertrauen an Bedeutung. Während KI weiterhin die Art und Weise verändert, wie Menschen Produkte entdecken und einkaufen, wird das Vertrauen darüber entscheiden, wie sie bezahlen.

Die Untersuchung von Visa erstreckte sich über verschiedene Branchen, darunter den Zahlungsverkehr, die Technologiebranche und die sozialen Medien, und ergab, dass Visa unter den befragten Teilnehmern die vertrauenswürdigste Marke für KI-gestützte Zahlungsvorgänge war. Visa behielt diese Führungsposition in allen wichtigen demografischen Gruppen bei und stieg auf 68 bei den Verbrauchern im Alter von 18 bis 34 Jahren sowie auf 71 bei denen, die KI häufig nutzen.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Verbraucher zwischen den von ihnen genutzten KI-Tools und den Zahlungsanbietern, denen sie vertrauen, unterscheiden. Auch wenn Verbraucher möglicherweise eine Vielzahl von KI-Assistenten und -Plattformen nutzen, spielen vertrauenswürdige Zahlungsmethoden nach wie vor eine zentrale Rolle für ihre Bereitschaft, Transaktionen in agentenbasierten Umgebungen abzuschließen.

"Bei jedem bedeutenden Wandel im Handel vom Wachstum des E-Commerce bis hin zum Aufkommen mobiler Zahlungsmethoden bietet Vertrauen den Verbrauchern Stabilität und Sicherheit, während sich die Welt um sie herum verändert", sagte Jenkyn.

Entwicklung der Grundlage für den KI-gestützten Handel

Seit mehr als 60 Jahren trägt Visa dazu bei, neue Formen des Handels zu ermöglichen, indem es die Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet, die Verbraucher bei Zahlungen erwarten. Angesichts der fortschreitenden Entwicklung des agentenbasierten Handels arbeitet Visa mit Partnern aus dem gesamten Ökosystem zusammen, um die Fähigkeiten, Standards und Infrastruktur zu etablieren, die für sichere, genehmigungsbasierte, von Agenten initiierte Transaktionen erforderlich sind.

Mit "Visa Intelligent Commerce" und damit verbundenen Initiativen trägt Visa dazu bei, das Zahlungsökosystem auf die nächste Generation des digitalen Handels vorzubereiten durch Technologien, die sichere Transaktionen, Identitätsprüfung, Authentifizierung und Kontrollmöglichkeiten für Verbraucher unterstützen.

Dem Visa Trust Index zufolge beginnen die Verbraucher nun zu definieren, was sie von den Unternehmen erwarten, die die nächste Ära des Handels vorantreiben werden. Während künstliche Intelligenz die Art und Weise verändert, wie Menschen Produkte entdecken, einkaufen und Transaktionen tätigen, wird Visa auch weiterhin die Verbraucherstimmung beobachten und dazu beitragen, eine vertrauenswürdige Grundlage für die Zukunft des Handels zu schaffen.

Erfahren Sie mehr über die Vorreiterrolle von Visa beim Aufbau einer vertrauenswürdigen Infrastruktur für den "Agentic Commerce" von der Visa Payments Frontier und im Visa Newsroom.

Methodik

Diese Umfrage wurde von Harris Poll im Auftrag von Visa mithilfe seiner Umfrageplattform "Omnibus" durchgeführt einem Tool für wiederkehrende, zweiwöchentliche Umfragen, das Ad-hoc-Fragen kurzfristig einbeziehen kann und so eine schnelle Erkundung ermöglicht.

Die Umfrage wurde vom 26. bis 28. Mai 2026 in den Vereinigten Staaten durchgeführt. Die Befragten werden mit der allgemeinen erwachsenen Bevölkerung der USA auf Grundlage der US-Volkszählung abgeglichen. Die insgesamt befragte Stichprobe umfasste 2.065 US-Verbraucher. Die Stichprobe für die Frage zum Zahlungsvorgang umfasste 1.028 bis 1.034 Befragte pro getesteter Marke.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist ein weltweit führender Anbieter für digitale Zahlungen und erleichtert Transaktionen zwischen Verbrauchern, Händlern, Finanzinstituten und Regierungsstellen in mehr als 200 Ländern und Territorien. Unser Ziel besteht darin, die Welt durch das innovativste, benutzerfreundlichste, zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden, um Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften zum Erfolg zu verhelfen. Wir glauben, dass Volkswirtschaften, die jeden überall einbeziehen, jeden überall fördern und wir betrachten den Zugang zu diesen Möglichkeiten als grundlegend für die Zukunft des Geldverkehrs. Weitere Informationen finden Sie unter Visa.com.

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