Die Spannung steigt. Heute Abend wird Oracle die Zahlen für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres vorlegen und die Erwartungen sind hoch. Wird Oracle für eine positive Überraschung sorgen oder müssen sich Anleger auf eine Enttäuschung einstellen? Und was heißt das für den Kurs der Oracle-Aktie? Das erwartet die Börse Die Erwartungen der Analysten an die Umsatz- und Gewinnentwicklung des Software- und Cloud-Konzerns sind ziemlich hoch. Sie gehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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