NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Verlusten im bisherigen Wochenverlauf zeichnen sich am Donnerstag weitere Kursrückgänge an der Wall Street ab. Belastet wird die Stimmung weiter von den Entwicklungen im Nahost-Konflikt und den gestiegenen Ölpreisen. Bei den Anlegern hält sich weiter die Sorge vor einer steigenden Inflation und damit verbunden möglichen Zinserhöhungen der US-Notenbank.

Gut eine Stunde vor Handelsbeginn sieht der Broker IG den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial 0,2 Prozent niedriger bei 52.273 Punkten. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag 1,1 Prozent im Minus bei 29.106 Zählern.

Nachdem die Europäische Zentralbank (EZB) wie erwartet den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben hat, richtet sich der Fokus der Anleger nun auf die US-Notenbank. Die Fed wird in der kommenden Woche über die Höhe der Leitzinsen entscheiden. Im Vorfeld stehen aber noch die US-Inflationsdaten am Freitag auf der Agenda. Am Markt wird erwartet, dass diese die Entscheidung der Fed beeinflussen dürften. Eine Indikation gaben die am Donnerstag vorbörslich veröffentlichten US-Erzeugerpreise. Diese sind im August etwas stärker gestiegen als erwartet.

Unter den Einzelwerten gab die Aktie von Macy's nach Vorlage von Zweitquartalszahlen vorbörslich um 3,0 Prozent nach. Der Warenhausbetreiber hat zwar starke Quartalszahlen vorgelegt, der Ausblick blieb aber hinter den Erwartungen zurück.

Oracle notierten vor der Startglocke 1,0 Prozent niedriger. Der Software- und Datacenter-Konzern legt am späten Abend nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vor.

Nach Handelsschluss in New York werden auch Quartalszahlen von Adobe erwartet. Die Aktie lag vorbörslich 1,7 Prozent im Minus.

AeroVironment stiegen vorbörslich um 5,2 Prozent. Der Drohnen-Hersteller hatte ebenfalls Quartalszahlen vorgelegt, wobei der Umsatz die Markterwartungen übertraf.

American Eagle knickten indessen um rund 15 Prozent ein. Der Bekleidungshersteller hatte Umsatzzahlen vermeldet, die schlechter ausfielen als erwartet./err/men

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