13 Milliarden € lässt Alphabet in KI Rechenzentren in Finnland fließen. Davon profitierte gestern die Fortum-Aktie mit +15% deutlich mehr, als die Alphabet-Aktie mit -2,3%. Die Energiebranche ist mehr als ein temporäres Trendthema. Bislang vom breiten Markt vernachlässigt, bieten die nordischen Märkte derzeit bessere operative Rahmenbedingungen, als viele Anleger auf dem Schirm haben. Warum Finnland das Silicon Valley Europas wird Skandinavien durchlebt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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