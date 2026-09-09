Australische Energie-Aktien: Apple: Keynote | Fortum: Google kauft Strom | Rheinmetall: 1000 Euro wackeln

Der Preis für die Ölsorte Brent klettert wieder über die Marke von 100 $ und drückt die Stimmung an den Märkten wieder. Zudem wird mit einer Zinserhöhung der EZB gerechnet. Wo schlummern jetzt die Chancen für Anleger?Thema des Tages: Australische Energiaktien Der australische Energiesektor ist seit Wochenbeginn gefragt und legte um 1,5 Prozent zu und verbuchte damit den dritten Handelstag in Folge Gewinne. Rückenwind kam von den weiter steigenden Ölpreisen, die nach erneuten iranischen Angriffen auf US-Militäranlagen im Nahen Osten bereits den vierten Tag in Folge zulegten. Unter den Schwergewichten stiegen Woodside Energy um 2,5 Prozent und Santos um 1,6 Prozent. Santos erreichte dabei den …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran