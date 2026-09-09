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Markus Weingran
09.09.2026 15:27 Uhr
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Australische Energie-Aktien: Apple: Keynote | Fortum: Google kauft Strom | Rheinmetall: 1000 Euro wackeln

Der Preis für die Ölsorte Brent klettert wieder über die Marke von 100 $ und drückt die Stimmung an den Märkten wieder. Zudem wird mit einer Zinserhöhung der EZB gerechnet. Wo schlummern jetzt die Chancen für Anleger?Thema des Tages: Australische Energiaktien Der australische Energiesektor ist seit Wochenbeginn gefragt und legte um 1,5 Prozent zu und verbuchte damit den dritten Handelstag in Folge Gewinne. Rückenwind kam von den weiter steigenden Ölpreisen, die nach erneuten iranischen Angriffen auf US-Militäranlagen im Nahen Osten bereits den vierten Tag in Folge zulegten. Unter den Schwergewichten stiegen Woodside Energy um 2,5 Prozent und Santos um 1,6 Prozent. Santos erreichte dabei den …

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© 2026 Markus Weingran
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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