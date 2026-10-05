Bei der Rheinmetall-Aktie geht der Kampf um die wichtige Unterstützungszone in eine neue Runde. In meiner Analyse vom Freitag hatte ich 946,60 € als entscheidende Marke für den Wochenschluss hervorgehoben. Mit 956,90 € gelang dieser knapp oberhalb des Supports und auch zum heutigen Wochenauftakt sind erneut deutliche Kaufreaktionen erkennbar. Bei aktuell 962,60 € ist damit weiterhin Hoffnung auf einen Konter vorhanden. Doch Obacht: Ein Tagesschluss ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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