Bei Rolls-Royce denken viele zuerst an Flugzeugtriebwerke, dabei wird im Hintergrund gerade noch eine ganz andere Story immer interessanter. Das SMR-Geschäft kommt in Europa Schritt für Schritt voran, erste Projekte sind bereits in der Umsetzung und zuletzt gab es erneut neue Partner und Lieferketten-News. Aus der SMR-Fantasie werden langsam echte Projekte Rolls-Royce ist beim Thema Small Modular Reactors inzwischen deutlich weiter als viele kleinere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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