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Markus Weingran
10.09.2026 15:27 Uhr
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Blockbuster-Markt Schlafen: TSMC: Starke Umsatzzahlen | EZB: Zinsentscheid | Telekom: Kaufempfehlung

Immer wenn Anleger denken könnten, TSMC kann nicht mehr wachsen, dann setzt der größte Auftragsfertiger für die Halbleiter-Industrie noch eins oben drauf. So auch im August, wo der Umsatz erneut kräftig anzog. Kaufen?Thema des Tages: Blockbustermedikamente gegen Schlafstörungen Nach den Abnehmmedikamenten ist die Pharmabranche auf der Suche nach dem nächsten großen Blockbuster-Markt. Der könnte im Bereich Schlafstörungen liegen. Eli Lilly hat sich schon früh in diesem Jahr hier mit einer Übernahme positioniert. Welche Werte ebenfalls aussichtsreiche Medikamentenkandidaten gegen Schlafstörungen in der Pipeline haben, das schauen wir uns heute in der Börsenlounge an. Apple: Das faltbare …

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© 2026 Markus Weingran
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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