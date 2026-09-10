Blockbuster-Markt Schlafen: TSMC: Starke Umsatzzahlen | EZB: Zinsentscheid | Telekom: Kaufempfehlung

Immer wenn Anleger denken könnten, TSMC kann nicht mehr wachsen, dann setzt der größte Auftragsfertiger für die Halbleiter-Industrie noch eins oben drauf. So auch im August, wo der Umsatz erneut kräftig anzog. Kaufen?Thema des Tages: Blockbustermedikamente gegen Schlafstörungen Nach den Abnehmmedikamenten ist die Pharmabranche auf der Suche nach dem nächsten großen Blockbuster-Markt. Der könnte im Bereich Schlafstörungen liegen. Eli Lilly hat sich schon früh in diesem Jahr hier mit einer Übernahme positioniert. Welche Werte ebenfalls aussichtsreiche Medikamentenkandidaten gegen Schlafstörungen in der Pipeline haben, das schauen wir uns heute in der Börsenlounge an. Apple: Das faltbare …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran