Actien-Börse

Bernecker-App

Actien-Börse Nr. 37

www.bernecker.info

Der Hedgefonds Elliott erwarb ein größeres Paket und fordert DEUTSCHE TELEKOM auf, auf die Fusion mit der US-Tochter zu verzichten und dafür eine höhere Dividende auszuschütten und/oder die Aktienrückkäufe zu erhöhen. Unsere positive Einschätzung vor drei Wochen ist damit unterlaufen. Was tun?Beugt sich DT. TELEKOM dieser Forderung, ziehen wir uns zurück. Elliott ist dafür bekannt, nachhaltig zu operieren, aber nie im Sinne der Wertschöpfung in einer solchen Firma, sondern lediglich, um einen angemessenen Kursgewinn in überschaubarer Zeit zu erreichen. Dann sind Kursziele von 31/32 € denkbar, mehr nicht.Die Alternative lautet: Forciert DT. TELEKOM den Aufbau von Rechenzentren in Deutschland, würden wir unsere Einschätzung korrigieren. Das gilt auch für den evtl. Aufbau einer Chipfabrik. TELEKOM kann dies allein oder mit Partnern, doch auf die Entscheidung und die Größenordnung kommt es an.In der aktuellen Ausgabe deranalysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:- Die Notenbanken stehen vor einer Grundsatzfrage- INFINEON ist wieder einen Blick wert- Bei NORDEX muss neu gerechnet werden- Für DÜRR wird 2027 das Jahr der Wahrheit- AMADEUS IT mit KI-Hebel- ACCENTURE: Lichtblicke in Sichtweite?Ihre Bernecker Redaktion /