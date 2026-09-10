Amazon setzt bei seinem Streamingdienst stärker auf KI: Das Problem, dass deutsche Versionen von Shows nicht ganz lippensynchron waren, wird nun maschinell behoben. Amazon setzt bei Prime Video künstliche Intelligenz ein, um die Lippenbewegungen von Schauspielern an die synchronisierte Tonspur anzupassen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zuerst kommt die Technik bei der Serie Maxton Hall zum Einsatz: Die englische Synchronfassung der ersten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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