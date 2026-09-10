Gold & Silber-Projekt: Jetzt kommt die entscheidende Technik

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ESGold meldet die Ankunft weiterer zentraler Anlagenkomponenten für sein Gold-Silber-Projekt Montauban in Québec. Ein Falcon-Schwerkraftabscheider und mehrere industrielle Eindicker befinden sich nun am Standort. Sie sollen eingebaut, mit den übrigen Systemen verbunden und anschließend getestet werden. Damit verlagert sich der Schwerpunkt des Projekts zunehmend vom Bau auf die technische Inbetriebnahme.

ESGold meldet die Ankunft weiterer zentraler Anlagenkomponenten für sein Gold-Silber-Projekt Montauban in Québec. Ein Falcon-Schwerkraftabscheider und mehrere industrielle Eindicker befinden sich nun am Standort. Sie sollen eingebaut, mit den übrigen Systemen verbunden und anschließend getestet werden. Damit verlagert sich der Schwerpunkt des Projekts zunehmend vom Bau auf die technische Inbetriebnahme.

Neue Technik für die Edelmetallgewinnung

Der Falcon-Schwerkraftabscheider trennt schwere Mineralpartikel mithilfe hoher Fliehkräfte von leichterem Material. Das Verfahren eignet sich nach Angaben von ESGold besonders für bereits freigelegte feine Gold- und Silberpartikel. In Montauban soll das Gerät die Rückgewinnung der Edelmetalle unterstützen. Die Anlage ist für eine genehmigte Verarbeitungskapazität von bis zu 1.000 Tonnen Material pro Tag ausgelegt. Der vorgesehene Prozess umfasst Sieben und Trennen, Mahlen, Zyanidlaugung, Klärung, Sauerstoffentzug und die Merrill-Crowe-Fällung. Dabei werden Gold und Silber aus der Lösung abgeschieden. Am Ende soll ein noch nicht vollständig raffiniertes Edelmetallgemisch entstehen, das als Doré bezeichnet wird.