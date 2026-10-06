Goldpreis-Prognose: Morgan Stanley erwartet 5.000 Dollar

Anzeige / Werbung
Der Goldpreis steht unter Druck. Doch Morgan Stanley bleibt optimistisch. Die US-Investmentbank erwartet eine Rückkehr über 5.000 Dollar und sieht oberhalb von 4.000 Dollar einen starken Boden. Mehrere Faktoren sprechen dafür, dass die aktuelle Schwäche nur eine Pause sein könnte.
Der Goldpreis steht unter Druck. Doch Morgan Stanley bleibt optimistisch. Die US-Investmentbank erwartet eine Rückkehr über 5.000 Dollar und sieht oberhalb von 4.000 Dollar einen starken Boden. Mehrere Faktoren sprechen dafür, dass die aktuelle Schwäche nur eine Pause sein könnte.
Starker Boden bei 4.000 Dollar
Wie Kitco unter Berufung auf ein
CNBC-Interview berichtet, erwartet Amy Gower, Leiterin der Metall- und Bergbaustrategie bei Morgan Stanley, Gold in der zweiten Jahreshälfte 2027 wieder über 5.000 US-Dollar. Bei Rücksetzern würde
die Bank Goldpositionen aufstocken.
Dabei ist das Umfeld aktuell alles andere als einfach. Lang laufende Anleiherenditen erreichten den höchsten Stand seit 20 Jahren, der Dollar legte zu und steigende Ölpreise halten den Inflationsdruck hoch. Trotzdem konnte sich Gold bislang oberhalb von 4.000 Dollar behaupten.
Die großen Käufer bleiben aktiv
Gower verweist auf die robuste physische Nachfrage. Zentralbanken wie jene Chinas und Polens bleiben wichtige Käufer. Chinas gesamte Goldimporte könnten 2026 sogar den höchsten Stand seit
mindestens 2017 erreichen. Auch Goldfonds verzeichnen trotz steigender US-Zinsen Zuflüsse.
Der jüngste Rückgang dürfte deshalb teilweise durch computergesteuerte Handelsfonds verstärkt worden sein. Diese Programme reagierten auf technische Verkaufssignale, nachdem viele Anleger ihre Positionen im August erhöht hatten. Langfristige Käufer blieben dagegen im Markt und könnten niedrigere Preise erneut nutzen.
Der Dollar muss Gold nicht dauerhaft bremsen
Momentan gilt die einfache Gleichung: Steigt der Dollar, fällt Gold. Ein fester Dollar macht das Edelmetall für Käufer außerhalb der USA teurer. Gower warnt jedoch davor, diese Beziehung als
dauerhaft anzusehen. Über längere Zeiträume sei die statistische Verbindung zwischen beiden Anlagen deutlich schwächer.
Dollar und Gold können sogar gemeinsam steigen, wenn Investoren beide als sicheren Hafen suchen. Sollte der Ölpreis fallen oder der Druck am Anleihemarkt nachlassen, könnte sich das Umfeld für Gold schnell verbessern. Dann wäre die Marke von 5.000 Dollar nicht mehr nur ein langfristiges Ziel.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)