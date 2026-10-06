Goldpreis-Prognose: Morgan Stanley erwartet 5.000 Dollar

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Der Goldpreis steht unter Druck. Doch Morgan Stanley bleibt optimistisch. Die US-Investmentbank erwartet eine Rückkehr über 5.000 Dollar und sieht oberhalb von 4.000 Dollar einen starken Boden. Mehrere Faktoren sprechen dafür, dass die aktuelle Schwäche nur eine Pause sein könnte.

Der Goldpreis steht unter Druck. Doch Morgan Stanley bleibt optimistisch. Die US-Investmentbank erwartet eine Rückkehr über 5.000 Dollar und sieht oberhalb von 4.000 Dollar einen starken Boden. Mehrere Faktoren sprechen dafür, dass die aktuelle Schwäche nur eine Pause sein könnte.

Starker Boden bei 4.000 Dollar

Wie Kitco unter Berufung auf ein CNBC-Interview berichtet, erwartet Amy Gower, Leiterin der Metall- und Bergbaustrategie bei Morgan Stanley, Gold in der zweiten Jahreshälfte 2027 wieder über 5.000 US-Dollar. Bei Rücksetzern würde die Bank Goldpositionen aufstocken.



Dabei ist das Umfeld aktuell alles andere als einfach. Lang laufende Anleiherenditen erreichten den höchsten Stand seit 20 Jahren, der Dollar legte zu und steigende Ölpreise halten den Inflationsdruck hoch. Trotzdem konnte sich Gold bislang oberhalb von 4.000 Dollar behaupten.

Die großen Käufer bleiben aktiv

Gower verweist auf die robuste physische Nachfrage. Zentralbanken wie jene Chinas und Polens bleiben wichtige Käufer. Chinas gesamte Goldimporte könnten 2026 sogar den höchsten Stand seit mindestens 2017 erreichen. Auch Goldfonds verzeichnen trotz steigender US-Zinsen Zuflüsse.



Der jüngste Rückgang dürfte deshalb teilweise durch computergesteuerte Handelsfonds verstärkt worden sein. Diese Programme reagierten auf technische Verkaufssignale, nachdem viele Anleger ihre Positionen im August erhöht hatten. Langfristige Käufer blieben dagegen im Markt und könnten niedrigere Preise erneut nutzen.

Der Dollar muss Gold nicht dauerhaft bremsen

Momentan gilt die einfache Gleichung: Steigt der Dollar, fällt Gold. Ein fester Dollar macht das Edelmetall für Käufer außerhalb der USA teurer. Gower warnt jedoch davor, diese Beziehung als dauerhaft anzusehen. Über längere Zeiträume sei die statistische Verbindung zwischen beiden Anlagen deutlich schwächer.



Dollar und Gold können sogar gemeinsam steigen, wenn Investoren beide als sicheren Hafen suchen. Sollte der Ölpreis fallen oder der Druck am Anleihemarkt nachlassen, könnte sich das Umfeld für Gold schnell verbessern. Dann wäre die Marke von 5.000 Dollar nicht mehr nur ein langfristiges Ziel.