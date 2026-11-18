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ESGold vergrößert sein Gold-Silber-Projekt Montauban in Québec. Wie das Unternehmen mitteilt, hat es 41 zusätzliche Bergbau-Claims mit einer Fläche von rund 2.224 Hektar abgesteckt. Vorbehaltlich der abschließenden Prüfung des Claim-Registers umfasst die Position in der Region damit rund 541 Claims auf insgesamt 26.787 Hektar. Parallel arbeitet ESGold an einer Anlage zur Aufbereitung früherer Bergbau-Rückstände.
ESGold erweitert sein Gold-Silber-Projekt Montauban in Québec. Das Unternehmen meldet die Absteckung von 41 zusätzlichen Claims mit einer Fläche von rund 2.224 Hektar. Damit würde seine Position in der Region nach abschließender Prüfung des Claim-Registers rund 541 Claims auf insgesamt 26.787 Hektar umfassen. Zugleich arbeitet ESGold an einer Anlage zur Aufbereitung früherer Bergbau-Rückstände.
Zusätzliche Flächen für die Erkundung
Die neuen Claims grenzen laut ESGold überwiegend an bestehende Projektflächen. Ein Claim bezeichnet ein abgegrenztes Gebiet, für das Rechte zur Erkundung von Rohstoffen beansprucht werden. Mit der
Erweiterung führt das Unternehmen weitere Flächen rund um den historischen Bergbau-Distrikt Montauban zusammen.
Bei der Auswahl stützte sich ESGold nach eigenen Angaben auf historische geologische Daten und geophysikalische Untersuchungen. Hinzu kamen Messungen mittels Ambient Noise Tomography. Bei diesem Verfahren werden natürliche Erschütterungen ausgewertet, um ein Bild des Untergrunds zu gewinnen. Die Ergebnisse flossen in dreidimensionale geologische Modelle ein.
Diese Arbeiten hätten das Verständnis der geologischen Strukturen in Montauban verbessert, teilte das Unternehmen mit. Die Erkenntnisse dienten dazu, aussichtsreiche Gebiete für weitere Untersuchungen zu identifizieren und nach ihrer Bedeutung zu ordnen.
Historischer Bergbau in Montauban
In der Region Montauban wurden früher Gold, Silber, Zink und Blei gewonnen. ESGold verweist auf historische Angaben aus einem technischen Bericht vom 4. Februar 2022. Demnach belief sich die
frühere Produktion im Distrikt auf rund 150.000 Unzen Gold, 7 Millionen Unzen Silber, 109.000 Tonnen Zink und 37.000 Tonnen Blei.
Zum Gebiet gehören ehemalige Lagerstätten, weitere Hinweise auf Metallvorkommen und unterirdische Grubenanlagen. Die historischen Daten wurden laut ESGold nicht unabhängig überprüft und belegen keine Mineralressourcen oder Metallvorkommen auf den neu abgesteckten Claims.
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