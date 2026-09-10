Zürich - buildify.earth, der Schweizer Investor für nachhaltiges und zirkuläres Bauen, beteiligt sich an vyzn, dem ETH-Spin-off für KI-gestützte Entscheidungen in Bauprojekten. buildify.earth wurde 2023 gegründet und investiert langfristig in Startups, die das Bauen nachhaltiger und zirkulärer machen. Hinter dem Investor stehen der Switzerland Innovation Park Central, private Investoren und die Zuger Kantonalbank. buildify.earth ist auf langfristige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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