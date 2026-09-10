Bern - Stellungnahme des Schweizerischen Gewerbeverbands: Der sgv ist irritiert über den Entscheid des Bundesrates, die Motionen des Präsidenten und der Vizepräsidentin des sgv zum Schutz des Schweizerkreuzes zur Ablehnung zu empfehlen. Die Motionen von Ständerat Fabio Regazzi und Nationalrätin Daniela Schneeberger verlangen, dass das Schweizerkreuz Produkten vorbehalten bleibt, die tatsächlich in der Schweiz hergestellt werden. Das Eidg. Institut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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