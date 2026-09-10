Aktie im Fokus: Vonovia | Kursentwicklung und Chartanalyse

Der Immobilienkonzern ist durch die gestiegenen Anleiherenditen besonders hart getroffen, hält aber weiterhin am mittelfristigen Ausblick bis 2028 fest.

- Vonovia WKN: A1ML7J - ISIN: DE000A1ML7J1 - Ticker: VNA

?? Aktien News: 3 Key Takeaways

Zinsdruck belässt Prognose unberührt: Trotz stark gestiegener Anleiherenditen und eines drastischen Einbruchs beim operating Free Cashflow (-45,4 - hält Vonovia an der Jahresprognose 2025 (bereinigtes EBITDA von 2,95-3,05 Mrd. EUR) und den Zielen bis 2028 fest.

Trotz stark gestiegener Anleiherenditen und eines drastischen Einbruchs beim operating Free Cashflow (-45,4 - hält Vonovia an der Jahresprognose 2025 (bereinigtes EBITDA von 2,95-3,05 Mrd. EUR) und den Zielen bis 2028 fest. Operatives Vermietungsgeschäft bleibt stark: Die Mieterträge wuchsen im Segment Vermietung um 3,5 - und im Bereich Value-add um 27,6 - was die solide operative Basis trotz leicht reduziertem Wohnungsbestand unterstreicht.

Die Mieterträge wuchsen im Segment Vermietung um 3,5 - und im Bereich Value-add um 27,6 - was die solide operative Basis trotz leicht reduziertem Wohnungsbestand unterstreicht. Chartbild klar bärisch geprägt: Sowohl im Tages- als auch im 4h-Chart notiert die Vonovia Aktie unter wichtigen Durchschnittslinien (SMA20/SMA50). Erst ein Tagesschlusskurs über dem offenen GAP bei 21,52 EUR würde das bärische Setup aufheben.

Fundamentaldaten der Vonovia Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 18,52 EUR Marktkapitalisierung 15,75 Mrd. EUR Umsatz 2025 4,98 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2025) 39,54 % KGV 2026* 7,65 4-Wochen-Performance -9,29 % Bewertung Stark unterbewertet Div. Rendite 2026* 6,80 % Branche Immobilien

* Prognose

Parkettgeflüster: Operative Stärke trifft auf steigende Zinsen

Bedingt durch die kräftig gestiegenen Anleiherenditen werden insbesondere zinssensible Immobilienwerte wie die Vonovia Aktie stark belastet. Operativ entwickelte sich das Geschäft im ersten Halbjahr dennoch solide:

EBITDA: Das bereinigte EBITDA stieg um 2,4 - auf 1,46 Mrd. EUR. Haupttreiber war das Vermietungsgeschäft: Trotz einer Bestandsreduzierung um 5.000 Einheiten kletterte das EBITDA in diesem Segment um 3,5 - auf 1,27 Mrd. EUR.

Das bereinigte EBITDA stieg um 2,4 - auf 1,46 Mrd. EUR. Haupttreiber war das Vermietungsgeschäft: Trotz einer Bestandsreduzierung um 5.000 Einheiten kletterte das EBITDA in diesem Segment um 3,5 - auf 1,27 Mrd. EUR. Value-add: Noch kräftiger legte der Bereich Value-add zu - hier zog das bereinigte EBITDA um 27,6 - auf 128,5 Mio. EUR an.

Noch kräftiger legte der Bereich Value-add zu - hier zog das bereinigte EBITDA um 27,6 - auf 128,5 Mio. EUR an. Ergebnisseite: Höhere Finanzierungskosten bremsten die Gewinnentwicklung deutlich. Das bereinigte EBT gab um 2,6 - auf 962,3 Mio. EUR nach; je Aktie verblieb ein um 7,7 - niedrigeres bereinigtes Ergebnis von 0,91 EUR.

Höhere Finanzierungskosten bremsten die Gewinnentwicklung deutlich. Das bereinigte EBT gab um 2,6 - auf 962,3 Mio. EUR nach; je Aktie verblieb ein um 7,7 - niedrigeres bereinigtes Ergebnis von 0,91 EUR. Cashflow: Der operating Free Cashflow brach aufgrund von Effekten im Nettoumlaufvermögen sowie der Dividendenzahlung um 45,4 - auf 607,5 Mio. EUR ein....

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