Zollikofen - Gaia Tech hat sich neue Finanzmittel von seinem strategischen Partner, der Kielder Agro Group, gesichert, um die Entwicklung seiner Plattform für Upcycling-Zutaten voranzutreiben. Nebenprodukte aus der Agrar- und Lebensmittelindustrie sollten nicht verschwendet werden. Durch die Umwandlung von Biomasse in grossen Mengen wie Oliventrester, Rapsschrot oder Kaffeesatz in funktionelle Inhaltsstoffe ermöglicht das Startup nachhaltige Lieferketten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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