Gebenstorf - Die siabit AG, Anbieterin der Forstbranchen-Software ForstControl, übernimmt die mobile Holzerfassungslösung MobiPolter und baut damit ihre Position als führende Schweizer Anbieterin für die Digitalisierung der Waldwirtschaft weiter aus. Gleichzeitig beteiligt sich die Raurica Wald AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit rund 8 Prozent an der siabit AG und nimmt Einsitz im Verwaltungsrat. MobiPolter wird direkt in ForstControl integriert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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