Wermatswil - TOM Medications erreicht mit seiner App für Medikamentenmanagement mittlerweile rund drei Millionen Interaktionen von Userinnen und Usern pro Monat. Nebst der Steigerung der Therapietreue kann die App nun auch durch die Medikationsanalyse zur Senkung von Gesundheitskosten beitragen. Das steigert das Interesse von Versicherern und Pharmafirmen und trägt zum starken Umsatzwachstum bei. Nach inzwischen rund sechs Jahren am Markt zählt das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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