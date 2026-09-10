Washington/Jefferson City - Weniger als zwei Monate vor den US-Parlamentswahlen geht im Bundesstaat Missouri der Streit um den Zuschnitt der Wahlkreise in die nächste Runde. Der Oberste Gerichtshof der USA in Washington setzte vorläufig eine Entscheidung eines Bezirksrichters ausser Kraft, der angeordnet hatte, dass eine neu zugeschnittene Wahlkreisaufteilung bei den Midterms gelten soll. Der Fall ist damit allerdings noch nicht abgeschlossen. Es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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