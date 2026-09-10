Die Hochtief-Aktie erwischt am Donnerstag einen rabenschwarzen Handelstag und fällt mit zeitweise rund -7% ans DAX-Ende. Bereits Ende Juli hatte ich in meiner damaligen Analyse unterhalb von 442,40 € zunächst 414 € und anschließend 372,60 € als Abwärtsziele genannt. Nachdem die 414-€-Marke in der Vorwoche erstmals unterschritten wurde, verschärft sich der Verkaufsdruck nun deutlich. Mit aktuell rund 406 € wird aus der früheren Unterstützung zunehmend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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