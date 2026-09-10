Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt bleibt in dieser Woche im Abwärtstrend gefangen: Nach drei Tagen mit deutlichen Abgaben, startete der Leitindex SMI am Donnerstag zunächst fester in den Handel. Belastet von den anhaltenden Auseinandersetzungen im Nahen Osten und den weiter gestiegenen Ölpreisen fiel der Index jedoch ins Minus. Am Nachmittag belasteten die von der EZB-Spitze und von US-Preisdaten geschürten Inflationssorgen die Stimmung zusätzlich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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