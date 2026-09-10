Im September sollen mehrere Marktinitiativen zu NIKKI lanciert werden

VANCOUVER, British Columbia, 10. September 2026 / IRW-Press / Frequency Exchange Corp. (TSXV: FREQ | OTC: FRECF | FWB: YC6) ("Frequency Exchange" oder das "Unternehmen") informiert im Folgenden über den aktuellen Stand der laufenden Vermarktungsinitiativen zu NIKKI, der vom Unternehmen entwickelten frequenzbasierten Wellness-Plattform in Form eines Wearables.

Im September beginnt der aus Sicht des Unternehmens bis dato aktivste Zeitraum für die Vermarktung.

Von September bis Mitte Oktober will Frequency Exchange mit NIKKI den Markteinstieg über mehrere Vertriebskanäle schaffen:

Markteinführung bei Fachanwendern in den USA: Mit dem Zugang zu mehr als 7.000 Praxen eröffnet sich für NIKKI ein wichtiger neuer Vertriebskanal.

Vereinigte Arabische Emirate: Ausbau der kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens und Aufbau einer Marktpräsenz für NIKKI in den VAE.

Online-Verkauf über Best Buy Marketplace, Phase Eins: Vorbereitung auf den ersten Online-Launch von NIKKI über Best Buy Marketplace. Dies stellt die erste Phase der strategischen Vermarktung über den Einzelhandel und einen wichtigen Schritt hin zu einem breiteren Zugang zum Verbrauchermarkt dar.

Superhuman 2: REBIRTH: NIKKI wird in der Dokumentation "Superhuman 2: REBIRTH" zu sehen sein; dadurch werden Technologie und Plattform einem internationalen Publikum bekannt.

Drei Wellness-Veranstaltungen: Sie ermöglichen einen direkten Kontakt zu Konsumenten, führenden Persönlichkeiten im Wellnessbereich sowie potenziellen strategischen Partnern.

Drei Premieren in Los Angeles: In den ersten beiden Oktoberwochen 2026 sind Premierenvorstellungen des Films "Superhuman 2" in Los Angeles geplant.

Investoren-Event in Dallas: Hier eröffnet sich eine Chance, um Frequency Exchange Corp. und die Vermarktungsstory zu NIKKI direkt einem breiteren Anlegerpublikum näher zu bringen.

"Wir haben in den vergangenen Monaten alle wesentlichen Komponenten für die Vermarktung zusammengetragen. Ab September beginnen diese Maßnahmen nun im Markt zu greifen," so Stephen Davis, CEO von Frequency Exchange Corp. "Es geht nicht mehr nur darum, NIKKI auf die Vermarktung vorzubereiten. Die Vermarktung hat bereits begonnen."

Finanzierungs-Update

Das Unternehmen führt derzeit eine Finanzierungsrunde über 2 Mio. CAD zu 0,25 CAD pro Aktie durch. Jede Aktie wird zusammen mit einem halben Warrant, der zum Kauf einer Stammaktie berechtigt, ausgegeben. Jeder ganze Warrant kann innerhalb eines Jahres zu 0,40 CAD pro Aktie ausgeübt werden. Voraussetzung dafür sind die Erfüllung der Finanzierungsauflagen sowie der Erhalt der einschlägigen Genehmigungen seitens der Regulierungsbehörden.

Das Unternehmen hat die Finanzierungsrunde bereits aktiv gestartet und verfügt über einen 30-tägigen Preisschutz. Mittlerweile liegen Zusagen von mehr als 700.000 CAD vor.

"Mit mehreren ab September geplanten Initiativen und den vermehrten Marktaktivitäten während der Weihnachtszeit kommt diese Finanzierungsrunde aus unserer Sicht zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Unternehmensentwicklung von Frequency Exchange", fügt Davis hinzu. "Unser Augenmerk liegt vor allem auf der Umsetzung, dem Warenbestand, dem Vertrieb, der Steigerung des Bekanntheitsgrades bei den Kunden sowie der Nutzung der sich uns bietenden Chancen."

Über Frequency Exchange Corp.

Frequency Exchange Corp. (TSXV: FREQ | OTC: FRECF | FWB: YC6) ist ein Technologieunternehmen, das über seine Vorzeigeplattform NIKKI tragbare digitale Wellness-Lösungen bzw. Wearables für die nächste Generation entwickelt. Anders als herkömmliche Wearables, die in erster Linie Gesundheitsdaten erfassen, bietet NIKKI personalisierte, frequenzbasierte Wellnessprogramme zur Unterstützung von Schlaf, Stressbewältigung, Regeneration, Energie und allgemeinem Wohlbefinden. NIKKI wurde ursprünglich im Rahmen von Forschungsprojekten zur Unterstützung von Menschen mit Lyme-Borreliose entwickelt und ist zwischenzeitlich zu einer skalierbaren Wearable-Plattform für digitale Wellness avanciert, die einige der größten globalen Gesundheitsherausforderungen unserer Zeit anspricht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.frequencyexchangecorp.com oder www.wearenikki.com

Nähere Informationen können unter folgenden Links abgerufen werden:

www.FrequencyExchangeCorp.com

http://www.WeAreNikki.com

Ansprechpartner für Anleger

Frequency Exchange Corp.

Stephen Davis

Chief Executive Officer

stephen@frequencyexchangecorp.com

604-684-2181

Frequency Health Technologies Inc.

Nicole Sullivan

President

nicole.sullivan@wearenikki.com

604-684-2181

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen Aussagen zählen unter anderem Aussagen zum Zeitplan und Umfang der Vermarktungsaktivitäten des Unternehmens, zu Produkteinführungen, Einzelhandelsinitiativen, zur internationalen Expansion, zu Veranstaltungen, zur Präsenz durch Superhuman 2: REBIRTH, zum Abschluss der Finanzierung des Unternehmens, zur Verwendung der Erlöse, zu Lagerbeständen, zum Vertrieb und zum zukünftigen Wachstum.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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