Vollständig autonome Transaktion zwischen zwei institutionellen Konten markiert Meilenstein im KI-gestützten Handel

BGC Group Inc. (Nasdaq: BGC) ("BGC"), ein weltweit führendes Brokerage- und Fintech-Unternehmen für Finanzmärkte, gab heute die Einführung von Fenics AI bekannt. Darüber hinaus teilte es mit, dass seine Tochtergesellschaft, Aurel BGC, ihr allererstes, vollständig von einer KI vermitteltes institutionelles Geschäft mit börsennotierten Aktienderivaten abgeschlossen hat, wobei autonome, KI-gestützte Systeme zum Einsatz kamen, um den Handelsablauf von der Kursfindung bis zur Ausführung zu steuern.

Fenics AI, die neue, von BGC selbst entwickelte KI-Handelstechnologie, hat am 3. September 2026 diese wegweisende Transaktion mit an der Eurex notierten Schweizer SMI-Optionen zwischen zwei institutionellen Konten abgewickelt, darunter Hudson Bay Capital. Dieser erfolgreiche erste KI-Handel ist das Ergebnis einer sorgfältigen Entwicklungs- und Testphase, während der die Kompatibilität mit den geltenden Marktkonventionen, Regeln und Governance-Vorgaben sichergestellt wurde.

Fenics AI soll den Kunden von BGC voraussichtlich im vierten Quartal 2026 zur Verfügung stehen und für erhebliche Effizienzsteigerungen über den gesamten Handelszyklus hinweg sorgen, einschließlich Preisermittlung, Ausführung, Handelsabwicklung und Abrechnungsgenauigkeit. Fenics AI ist so konzipiert, dass es nahtlos mit den bestehenden Brokerage-Lösungen von BGC zusammenarbeitet. Es wird routinemäßige Abläufe automatisieren und es den Brokern von BGC gleichzeitig ermöglichen, sich mehr auf die Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen und marktführender Innovationen zu konzentrieren.

"Dies ist unser allererster KI-gestützter Handel mit Aktienderivaten für institutionelle Anleger, der zeigt, dass BGC seinen Kunden erhebliche Vorteile durch KI-gestützten Handel bieten kann", sagte JP Aubin, Co-Chief Executive Officer bei BGC. "Dank unserer langjährigen Investitionen in eigene Technologien und unserer Position als weltweit größter börsennotierter Produktbroker sind wir in einer einzigartigen Lage, KI-Lösungen für die Kapitalmärkte bereitzustellen. Diese Transaktion ist nur der Anfang einer, wie wir glauben, bedeutenden Verbreitung von KI-Workflows in der Branche über alle Anlageklassen und Regionen hinweg. BGC ist entschlossen, auch weiterhin an der Spitze der Innovationen im Bereich des KI-Handels zu stehen."

Benjamin Clerget, Portfolio Manager bei Hudson Bay, sagte: "Was BGC auf die Beine gestellt hat, ist eine echte Innovation für unsere Märkte. Fenics AI hat diesen Handel von Anfang bis Ende abgewickelt, von der Preisfindung bis zur Ausführung. Wir freuen uns, Teil dieses spannenden Meilensteins im Bereich der KI zu sein."

Diese Initiative ist nur eine Komponente der unternehmensweiten Strategie von BGC im Bereich der künstlichen Intelligenz. BGC setzt KI aktiv im gesamten Unternehmen ein, um den Kundenservice zu verbessern, den elektronischen Handel voranzutreiben und Arbeitsabläufe zu optimieren, was zu einer höheren betrieblichen Effizienz beitragen wird.

Über BGC Group, Inc.

Die BGC Group, Inc. (Nasdaq: BGC) ist ein weltweit führender Anbieter von Marktplatz-, Daten- und Finanztechnologiedienstleistungen für eine breite Palette von Produkten, darunter festverzinsliche Wertpapiere, Devisen, Energie, Rohstoffe, Schifffahrt und Aktien und nun auch die FMX Futures Exchange. Zu den Kunden von BGC zählen viele der weltweit größten Banken, Broker-Dealer, Investmentbanken, Handelsunternehmen, Hedgefonds, Regierungen, Konzerne und Investmentgesellschaften. BGC hat sich mit führenden globalen Investmentbanken und Market-Making-Unternehmen zusammengeschlossen, um FMX zu gründen, das Teil der BGC-Unternehmensgruppe ist. Zu dieser gehören eine US-Zinsfutures-Börse, eine Devisen-Spot-Plattform sowie die weltweit am schnellsten wachsende Plattform für US-Kassanoten. Weitere Informationen zu BGC finden Sie unter: www.bgcg.com

Darlegung über zukunftsgerichtete Aussagen im Hinblick auf BGC

Aussagen in diesem Dokument bezüglich BGC, die keine historischen Fakten darstellen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen", die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen könnten. Dazu gehören Aussagen über die Geschäftstätigkeit, die Ergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität und die Aussichten des Unternehmens sowie über die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Transaktionen und die potenziellen Vorteile und erwarteten Auswirkungen der Transaktionen auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können und dem Risiko unterliegen, dass die tatsächlichen Auswirkungen möglicherweise erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt BGC keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Eine Erörterung weiterer Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereichten Unterlagen von BGC, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die in diesen Unterlagen dargelegten Risikofaktoren und den besonderen Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen sowie etwaige Aktualisierungen dieser Risikofaktoren und des besonderen Hinweises zu zukunftsgerichteten Informationen, die in nachfolgenden Berichten auf Formular 10-K, Formular 10-Q oder Formular 8-K enthalten sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260910759562/de/

Contacts:

BGC Investor Contact:

Jason Chryssicas

+1 212-610-2426

BGC Media Contact:

Danielle Popper

Press@bgcg.com

+1 212-610-2407