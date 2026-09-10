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Cyviz AS hat für Swiss International Air Lines Ltd. (SWISS) einen flexiblen Kollaborations-Hub realisiert, der darauf ausgelegt ist, hybride Meetings, Workshops, Schulungen, Bürgerversammlungen und interne Veranstaltungen in großem Maßstab zu unterstützen. Das Projekt verdeutlicht, wie globale Unternehmen in zuverlässige, intuitive und vielseitige Kollaborationsumgebungen investieren, während sich hybrides Arbeiten zunehmend im Tagesgeschäft etabliert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260910706537/de/

Inside the SWISS collaboration hub at their headquarters in Zurich

Der neue Kooperationshub am SWISS-Hauptsitz in Zürich-Kloten, Schweiz, zeigt, wie sich Kooperationsräume in Unternehmen von traditionellen Besprechungsräumen zu strategischer Arbeitsplatzinfrastruktur weiterentwickeln. Die von Cyviz bereitgestellte Umgebung unterstützt eine Vielzahl hybrider Formate und macht gleichzeitig fortschrittliche Raumtechnik für den täglichen Nutzer einfach nutzbar.

Der Raum ist so konzipiert, dass nahtlos zwischen getrennten und kombinierten Raumkonfigurationen gewechselt werden kann, und ermöglicht alles von Teambesprechungen und Workshops bis hin zu Schulungen, Quartalsbesprechungen, Town-Hall-Meetings und internen Veranstaltungen. Das Projekt geht auf den wachsenden Bedarf von Unternehmen nach Kooperationsumgebungen ein, die vielfältige Anwendungsfälle unterstützen und dabei intuitiv und zuverlässig bleiben.

Für SWISS bestimmten von Beginn weg drei Prioritäten das Projekt: Flexibilität, Einfachheit und Zuverlässigkeit. Das System musste technisch anspruchsvolle Raumkonfigurationen unterstützen und gleichzeitig ein nahtloses Erlebnis für die Endnutzer gewährleisten.

"Was bei Cyviz besonders hervorsticht, sind das Engagement, die Reaktionsfreudigkeit und die Fähigkeit, schnell zu reagieren, wenn es darauf ankommt. Der Raum ist technisch komplex, aber für die Nutzer fühlt er sich einfach an. Das gibt uns Vertrauen in die Lösung", sagte Stefano Buonaiuto, Leiter IT-Betrieb bei SWISS.

Das Projekt spiegelt zudem einen umfassenderen Wandel in der Arbeitsplatztechnologie wider. Gut sichtbare Kollaborationsräume dienen zunehmend als multifunktionale Dreh- und Angelpunkte für Entscheidungsfindung, Schulungen, Kommunikation und Teambildung in verteilten Teams. Infolgedessen steigen die Erwartungen an betriebliche Konsistenz, Nutzerakzeptanz und Reaktionsfähigkeit des Supports weiter an.

"Für globale Unternehmen sind die wertvollsten Räume für die Zusammenarbeit diejenigen, denen die Menschen so sehr vertrauen, dass sie sie täglich nutzen", sagte John V. Laerhoven, Vertriebsleiter bei Cyviz. "Die Herausforderung besteht darin, komplexe Umgebungen benutzerfreundlich, zuverlässig im Betrieb und flexibel genug zu gestalten, um die Art und Weise zu unterstützen, wie Menschen tatsächlich zusammenkommen, Schulungen durchführen und Entscheidungen treffen."

Die Einführung steht im Einklang mit der Strategie von Cyviz, Unternehmen dabei zu unterstützen, vorhersehbarere und widerstandsfähigere Technologieumgebungen zu schaffen. Durch die Kombination von Benutzerfreundlichkeit auf Raumebene mit größerer Transparenz, Standardisierung und betrieblicher Kontrolle ermöglicht die Lösung es Unternehmen, die wachsende Komplexität der Arbeitsplatztechnologie zu bewältigen und gleichzeitig Produktivität, Zusammenarbeit und Unternehmenskultur in einer einzigen integrierten Umgebung zu fördern.

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Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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Contacts:

Meylin S. Loo, Head of Communications PR

Meylin.Loo@cyviz.com