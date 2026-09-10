Die neue, zweiwöchig wiederverwendbare Kontaktlinse nutzt die fortschrittlichen Technologien von ACUVUE OASYS MAX und bietet Patienten selbst am 14. Tag noch überragenden Tragekomfort und klare Sicht *†1

Erweitert das ACUVUE-OASYS-MAX-Portfolio um eine fortschrittliche Option für Träger wiederverwendbarer Kontaktlinsen

Entwickelt, um der wachsenden Nachfrage nach anhaltendem Tragekomfort und klarer Sicht in der heutigen, von Bildschirmnutzung geprägten Welt gerecht zu werden *†1

Johnson Johnson (NYSE: JNJ) gab heute bekannt, dass das Unternehmen die CE-Kennzeichnung für ACUVUE OASYS MAX 2-Week*** erhalten hat, eine neue wiederverwendbare Kontaktlinse mit proprietären MAX-Technologien, die selbst am 14. Tag überragenden Komfort und klare Sicht bieten soll.*†i¥1 Die Linse wird noch in diesem Jahr in ausgewählten europäischen Ländern eingeführt, eine breitere Markteinführung ist für 2027 geplant.

Weltweit tragen 140 Millionen Menschen Kontaktlinsen, wobei sich jeder Zweite für eine wiederverwendbare Linse entscheidet,2 und Komfort steht für sie nach wie vor an erster Stelle.3 Durch die stetig zunehmende tägliche Nutzung digitaler Geräte und die Belastung durch blau-violettes Licht werden die Augen der Patienten immer stärker beansprucht, was häufig zu einer verminderten Sehschärfe und Symptomen von Trockenheit führt. 4,5,6,7 ACUVUE OASYS MAX 2-Week bringt die fortschrittlichen MAX-Kontaktlinsentechnologien von Johnson Johnson zu Trägern wiederverwendbarer Kontaktlinsen und hilft dabei, ihren sich wandelnden Bedürfnissen in Bezug auf Sehkraft, Komfort und digitalen Lebensstil gerecht zu werden.

"Menschen, die sich für wiederverwendbare Kontaktlinsen entscheiden, sollten keine Kompromisse bei Komfort oder Sehschärfe eingehen müssen, wenn ihre Tage immer geschäftiger werden und ihre Augen stärker beansprucht werden", sagte Jacqueline Henderson, Company Group Chair, Vision, MedTech, Johnson Johnson. "Mit ACUVUE OASYS MAX 2-Week bringen wir unsere fortschrittlichsten ACUVUE-Technologien in eine wiederverwendbare Kontaktlinse ein und helfen so mehr Menschen, während des gesamten zweiwöchigen Tragezyklus klar zu sehen und sich wohl zu fühlen."

ACUVUE OASYS MAX 2-Week kombiniert die "Eye-Inspired Designs"††8 von Johnson Johnson mit fortschrittlichen MAX-Technologien, um Komfort und Sehschärfe während des gesamten zweiwöchigen Tragezyklus zu gewährleisten.±9 Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

OptiBlue-Lichtfilter: Filtert mindestens 60 des blau-violetten Lichts der höchste Wert unter den wiederverwendbaren Kontaktlinsen. ?**10

Filtert mindestens 60 des blau-violetten Lichts der höchste Wert unter den wiederverwendbaren Kontaktlinsen. TearStable-Technologie: Sorgt den ganzen Tag über für ein angenehmes Tragegefühl, indem sie Feuchtigkeit in der Linse bindet. 11

Sorgt den ganzen Tag über für ein angenehmes Tragegefühl, indem sie Feuchtigkeit in der Linse bindet. UV-Schutz der Klasse 1 Schützt die Augen in jeder Linse vor schädlicher Strahlung, einschließlich Sonnenstrahlung.

Schützt die Augen in jeder Linse vor schädlicher Strahlung, einschließlich Sonnenstrahlung. Diese kombinierten Technologien sorgen für klareres Sehen, egal ob Sie am Bildschirm arbeiten, sich im Freien aufhalten oder nachts Auto fahren.§12

Für Augenoptiker sind die ACUVUE OASYS MAX 2-Week so konzipiert, dass sie bestehenden Trägern der ACUVUE OASYS 2-Week ein vertrautes Anpassungserlebnis bieten mit dem gleichen Anpassungsprozess und ohne zusätzlichen Zeitaufwand.13 In klinischen Tests konnten 99 der Probanden, die ACUVUE OASYS 2-Week trugen, erfolgreich auf ACUVUE OASYS MAX 2-Week mit derselben Stärke, Basiskurve und demselben Durchmesser umgestellt werden.14,15

ACUVUE OASYS MAX 2-Week ist die neueste Ergänzung des ACUVUE-OASYS-MAX-Portfolios an Kontaktlinsen und soll dem Markt für wiederverwendbare Kontaktlinsen eine fortschrittliche Option bieten. Die Markteinführung der Linse soll schrittweise erfolgen, beginnend in ausgewählten europäischen Märkten Ende 2026, wobei eine breitere Marktexpansion für die Jahre 2027 und 2028 geplant ist, vorbehaltlich lokaler behördlicher Genehmigungen und der Marktreife.

Die Kontaktlinse ACUVUE OASYS MAX 2-Week hat die CE-Kennzeichnung für den europäischen Markt erhalten. Sie ist nicht von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassen und derzeit in den Vereinigten Staaten nicht im Handel erhältlich.

Wichtige Sicherheitshinweise: ACUVUE-Kontaktlinsen sind zur Sehkorrektur bestimmt. Wie bei jeder Kontaktlinse können Augenprobleme, einschließlich Hornhautgeschwüre, auftreten. Bei einigen Trägern können leichte Reizungen, Juckreiz oder Beschwerden auftreten. Kontaktlinsen sollten nicht bei Augeninfektionen oder anderen Augenerkrankungen sowie bei systemischen Erkrankungen, die das Auge beeinträchtigen könnten, verwendet werden. Detaillierte Produktinformationen, einschließlich Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen und Nebenwirkungen, finden Sie in der Gebrauchsanweisung auf der Johnson Johnson-Website www.e-ifu.com

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Johnson Johnson-Website https://www.jnjvisionpro.co.uk.

WARNUNG: UV-absorbierende Kontaktlinsen sind KEIN Ersatz für UV-absorbierende Schutzbrillen wie UV-Schutzbrillen oder Sonnenbrillen, da sie das Auge und den umgebenden Bereich nicht vollständig bedecken. Sie sollten weiterhin UV-absorbierende Schutzbrillen gemäß den Anweisungen tragen.HINWEIS: Langfristige UV-Strahlungsexposition ist einer der Risikofaktoren für die Entstehung von Grauem Star. Die Exposition hängt von einer Reihe von Faktoren ab, wie z. B. den Umgebungsbedingungen (Höhenlage, geografische Lage, Bewölkung) und persönlichen Faktoren (Umfang und Art der Aktivitäten im Freien). UV-schützende Kontaktlinsen tragen zum Schutz vor schädlicher UV-Strahlung bei. Es wurden jedoch keine klinischen Studien durchgeführt, um nachzuweisen, dass das Tragen von UV-schützenden Kontaktlinsen das Risiko für die Entstehung von Grauem Star oder anderen Augenerkrankungen verringert. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Augenarzt oder Augenoptiker.

Es wurde nicht nachgewiesen, dass das Filtern von HEV-Licht durch Kontaktlinsen dem Träger einen systemischen und/oder augengesundheitlichen Nutzen bringt. Für weitere Informationen sollte der Augenarzt konsultiert werden.

Über Vision bei Johnson Johnson

Johnson Johnson blickt auf eine lange Tradition in der Entwicklung bahnbrechender neuer Produkte zurück, die die Augengesundheit der Patienten verbessern. Wir haben ein kühnes Ziel: "Vision Made Possible" jedes Jahr das Sehvermögen von mehr als 40 Millionen Menschen zu verbessern. Durch bahnbrechende Innovationen, Fachwissen in den Bereichen Material- und Optikwissenschaft sowie fortschrittliche Technologien revolutionieren wir die Art und Weise, wie Menschen die Welt sehen und erleben. Besuchen Sie uns auf JJVision.com folgen Sie Johnson Johnson Vision auf LinkedIn und @JNJVision auf Facebook.

Über Johnson Johnson

Bei Johnson Johnson glauben wir, dass Gesundheit alles ist. Unsere Stärke bei Innovationen im Gesundheitswesen befähigt uns, eine Welt zu gestalten, in der komplexe Krankheiten verhindert, behandelt und geheilt werden, in der Behandlungen intelligenter und weniger invasiv sind und Lösungen individuell zugeschnitten sind. Durch unser Fachwissen in den Bereichen Innovative Medizin und Medizintechnik sind wir einzigartig positioniert, um heute über das gesamte Spektrum der Gesundheitslösungen hinweg Innovationen zu entwickeln, die die Durchbrüche von morgen ermöglichen und die Gesundheit der Menschheit nachhaltig verbessern. Erfahren Sie mehr über die globale Reichweite und das fundierte Fachwissen unseres MedTech-Sektors in den Bereichen Herz-Kreislauf, Orthopädie, Chirurgie und Augenheilkunde unter https://www.jnjmedtech.com/en-US/. Folgen Sie uns unter @JNJMedTech auf LinkedIn. ACUVUE ist ein Unternehmen von Johnson Johnson.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in Bezug auf ACUVUE OASYS MAX 2-Week. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Ungewissheiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Johnson Johnson abweichen. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Wettbewerb, einschließlich technologischer Fortschritte, neuer Produkte und von Wettbewerbern erworbener Patente; die Ungewissheit hinsichtlich des kommerziellen Erfolgs neuer Produkte; die Fähigkeit des Unternehmens, strategische Pläne erfolgreich umzusetzen; die Auswirkungen von Unternehmenszusammenschlüssen und Veräußerungen; Anfechtungen von Patenten; Veränderungen im Verhalten und in den Ausgabengewohnheiten oder finanzielle Schwierigkeiten der Käufer von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; sowie globale Gesundheitsreformen und Trends zur Eindämmung der Gesundheitskosten. Eine weitere Auflistung und Beschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und sonstigen Faktoren findet sich im jüngsten Jahresbericht von Johnson Johnson auf Formular 10-K, unter anderem in den Abschnitten mit den Überschriften "Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen" und "Punkt 1A. Risikofaktoren", sowie in den nachfolgenden Quartalsberichten von Johnson Johnson auf Formular 10-Q und anderen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen. Kopien dieser Unterlagen sind online unter www.sec.gov, www.jnj.com, www.investor.jnj.com oder auf Anfrage bei Johnson Johnson erhältlich. Johnson Johnson verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

*Im Vergleich zu ACUVUE OASYS 2-Week

† Metaanalyse von 4 klinischen Studien (n 788).

¥ Gemessen am 14. Tag

** Unter den öffentlich zugänglichen Informationen für wiederverwendbare weiche Kontaktlinsen für den täglichen Standardgebrauch, Stand Juni 2026

‡Feuchtigkeitsretention berechnet anhand von Pervaporationsmessungen

? Feuchtigkeitsretentionsindex berechnet anhand von Pervaporationsmessungen

††Gilt nicht für ACUVUE Abiliti Overnight

±Basierend auf den deskriptiven Zusammenfassungen der Top-2-Box nach 1 Woche und 2 Wochen, n 101

§ Im Vergleich zu ACUVUE OASYS 2-WEEK

§§ Deskriptive Zusammenfassungen der Top-2-Box, n 429

*** ACUVUE OASYS MAX ist jetzt in der wiederverwendbaren Variante (2-Wochen-Häufiger-Wechsel) erhältlich

1 JJV-Daten im Archiv, 2026

2 Morgan, P. B., et al. (2024). International trends in daily disposable contact lens prescribing (2000-2023): An update Contact Lens and Anterior Eye, 47 (6), Artikel 102259. https://doi.org/10.1016/j.clae.2024.102259

3 JJV-Daten im Archiv 2026 AOMAX-Abrechnungsdaten: Marktführerschaft im Segment der wiederverwendbaren Kontaktlinsen_2026

4 Tsubota K, Nakamori K. Dry eyes and video display terminals. N Engl J Med. 1993;328(8):584. doi: 10.1056/NEJM199302253280817.

5 Patel S, Henderson R, Bradley L, et al. Effect of visual display unit use on blink rate and tear stability. Optom Vis Sci 1991;68(11):888-892. doi: 10.1097/00006324-199111000-00010.

6 JJV-Daten im Archiv 2022. Blau-Violett-Filter in ACUVUE OASYS MAX 1-Day-Kontaktlinsen

7 Nichols JJ, Willcox MDP, Bron AJ, et al. The TFOS International Workshop on Contact Lens Discomfort: Executive Summary. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013, 54:TFOS7-TFOS13.

8 JJV-Daten im Archiv, 2020. Marke ACUVUE Vom Auge inspirierte Innovationen.

9JJV-Daten im Archiv. Angaben zur klinischen Leistung von ACUVUE OASYS 2-Week

10 JJV-Daten im Archiv: Technische Beschreibung der ACUVUE OASYS MAX (2 Weeks)-Produktfamilie

11 11 JJV-Daten im Archiv: ACUVUE OASYS MAX-Produktfamilien (Tageslinsen und Mehrwochenlinsen) Angaben zu den TearStable- und OptiBlue-Technologien

12 JJV-Daten im Archiv 2026

13 JJV-Daten im Archiv 2026_ACUVUE OASYS MAX 2-Week Smooth Upgrade

14 JJV-Daten im Archiv 2026_ACUVUE OASYS MAX 2-Week Smooth Upgrade

15 JJV-Daten im Archiv, 2026

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