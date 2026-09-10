Boston - Knapp zwei Monate vor den Parlamentswahlen hat US-Präsident Donald Trump vor Gericht einen weiteren Dämpfer für seinen Plan erlitten, striktere Briefwahlregeln durchzusetzen. Ein Berufungsgericht in Boston wies Anträge unter anderem vom Postdienstleister (USPS) zurück. Diese hatten zum Ziel gehabt, eine vorläufige Blockade gegen die Briefwahlregeln aufzuheben. Ein untergeordnetes Gericht hatte den vorläufigen Stopp bis zu einer Entscheidung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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